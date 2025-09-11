Βασίλης Κικίλιας: Συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνόδευσε σήμερα το απόγευμα τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Doug Burgum, κατά την επίσκεψή του στα Ναυπηγεία ONEX Ελευσίνας, παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου και με τη συμμετοχή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ONEX, Πάνου Ξενοκώστα, καθώς και του Επιτετραμμένου της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Josh Huck.

Ακολούθησε συνάντηση εργασίας ανάμεσα στους κ.κ. Κικίλια και Burgum, με αντικείμενο την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυπηγική βιομηχανία, στην ασφάλεια και στις επενδύσεις, καθώς και τη σημασία των ναυπηγείων Ελευσίνας για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε: “Είχα την χαρά να υποδεχθώ σήμερα εδώ, στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας της ONEX, τον Αμερικανό Υπουργό Εσωτερικών, Doug Burgum και να συζητήσουμε για το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Ελλάδα με την ποντοπόρο ναυτιλία και τα ναυπηγεία μας, σε συνεργασία με την Αμερική, στην κοινή προσπάθεια να αναπτυχθεί ο κλάδος, να ενδυναμωθεί και να τονιστούν οι επιχειρηματικές και οικονομικές σχέσεις σε αυτόν τον χώρο. Η συνεργασία μας θα συνεχιστεί και σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα έχει απτά αποτελέσματα.