Τσουκαλάς: “Το 46% του Ελλήνων, βάσει της Eurostat, δεν μπορούν να πάνε διακοπές”

«Χρειάζεται άλλη πολιτική πρόληψης και όχι να πηγαίνουμε με το manual των καθυστερημένων λύσεων, αφού έχει συντελεστεί η καταστροφή», δήλωσε σε συνέντευξή του στον ρ/σ Real Fm, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, υπογραμμίζοντας τη διάσταση της ανθεκτικότητας στον απόηχο των τελευταίων πυρκαγιών.

Σημείωσε ότι «πρέπει να δώσουμε έμφαση πώς προλαμβάνουμε κάτι από το να μη γίνει, πώς δημιουργούμε τους όρους για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση στο πεδίο και πώς να αποκαθιστούμε γρηγορότερα τις ζημιές και τις οικονομικές συνέπειες».

Υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση επιμένει να αντιμετωπίζει αποσπασματικά τα θέματα, να τα βλέπει, κατά τη γνώμη μου, ερασιτεχνικά, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο προληπτικών παρεμβάσεων». Επέκρινε την κυβέρνηση για αβελτηρία, φέρνοντας ως παράδειγμα ότι «ο πρωθυπουργός παρουσίασε στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο ένα χρονοδιάγραμμα 25 μεταρρυθμίσεων που θα έχουν ολοκληρωθεί ως τα τέλη του χρόνου». «Αν τις δείτε, θα διαπιστώσετε ότι πολλές από αυτές εξαγγέλθηκαν χρόνια πριν και δεν ολοκληρώθηκαν στα πρώτα εξαγγελθέντα χρονοδιαγράμματα» σχολίασε προσθέτοντας ότι «ανακοινώνει κάτι ξανά και ξανά (…) λες και έχουν οι πολίτες μνήμη χρυσόψαρου».

Αναφερόμενος στα θέματα της καθημερινότητας, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «το 46% του Ελλήνων, βάσει στοιχείων της Eurostat, δεν μπορούν να πάνε διακοπές, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 27%, 19% παραπάνω αδυναμία των Ελλήνων να πάνε διακοπές από τον μέσο Ευρωπαίο. Η κυβέρνηση έχει “εξαφανίσει” το καλοκαίρι για μεγάλη μερίδα του πληθυσμού».

Μιλώντας για «περιπτώσεις αδιαφάνειας» ανέφερε ειδικότερα ότι «είδαμε δημοσιεύματα πως τα κονδύλια των 300 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που είχαν προϋπολογιστεί για την ενίσχυση της έρευνας στην εκπαίδευση, τα “κατάπιε” το πελατειακό κράτος. Υπάρχουν καταγγελίες ότι τα κονδύλια για τρία έργα, -τα πανεπιστήμια αριστείας, οι συμπράξεις ερευνητικής αριστείας και το πρόγραμμα “εμπιστοσύνη στα αστέρια μας”- ξοδεύτηκαν αναποτελεσματικά με αδιαφανείς όρους».

Σχολιάζοντας τις τελευταίες δημοσκοπήσεις σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει σημαντική αύξηση σε σχέση με τα ποσοστά των ευρωεκλογών. Μάλιστα τον τελευταίο μήνα φάνηκε ότι είναι η ηγέτιδα δύναμη της αντιπολίτευσης, αποκαλύπτοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έθεσε την κυβέρνηση ενώπιον των ευθυνών της».