Τσουκαλάς: «Ο παλμός του δημοκρατικού κόσμου χτυπάει δυνατά και χτυπάει στο ΠΑΣΟΚ»

«Ο παλμός του δημοκρατικού κόσμου χτυπάει δυνατά και χτυπάει στο ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξη του στον Σκάι, στον απόηχο της χθεσινής διαδικασίας ανάδειξης συνέδρων για το επικείμενο συνέδριο του κόμματος στις 27-29 Μαρτίου.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε ότι η μεγάλη συμμετοχή είναι και «μία απάντηση σε όσους, πολύ συχνά στο δημόσιο λόγο, περιγράφουν το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα με δυσκολίες». «Είναι μια εικόνα όπου ο κόσμος την προσδοκία που έχει για την πολιτική αλλαγή την ακουμπάει στο ΠΑΣΟΚ και νιώθει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το σπίτι του. Και αποδεικνύεται και από το πάρα πολύ μεγάλο κύμα εγγραφών νέων μελών και τη συμμετοχή πολλών νέων ανθρώπων», υποστήριξε.

Σχολίασε ότι «οι τοκετοί έχουν ωδίνες, καθετί σημαντικό έχει δυσκολίες, αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια τροχιά συνεχούς ενίσχυσης», ενώ χαρακτήρισε τη χθεσινή διαδικασία ως μία «πραγματική δημοσκόπηση»: «Όταν ο κόσμος αυξάνεται σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο και όταν ξεπερνά σε συμμετοχή τις αντίστοιχες διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας, αποδεικνύεται ότι ο στόχος που έχουμε βάλει να είμαστε πρώτοι είναι εφικτός, παρότι δύσκολος». Ο κ. Τσουκαλάς μίλησε για πολυσυλλεκτικότητα που χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ στο οποίο «δεν επιβάλλει κανείς σιωπητήριο», τόνισε ωστόσο την ανάγκη «να μην εκπέμπουμε θολό μήνυμα, αλλά ένα μήνυμα που στηρίζει τη στρατηγική μας». Πρόσθεσε ότι «η στρατηγική μας είναι να μπορέσουμε να είμαστε με αυτόνομη πορεία ανταγωνιστικά ο άλλος πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Όπως και το ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία άρα δεν μπορεί να θολώνει το μήνυμα με θέσεις που απέχουν από το προοδευτικό στίγμα της παράταξης».

Ανέφερε ότι κανείς δεν μειώνει την προσφορά που κάποιος μπορεί να έχει στο παρελθόν, αλλά ο καθένας κρίνεται σε χρόνο ενεστώτα και πως «ο ρόλος των πολιτικών στελεχών δεν είναι να διαβάζουν τα δεδομένα στις δημοσκοπήσεις, αλλά να μάχονται για να αλλάξουν τα δεδομένα και να επικοινωνούν τις πρωτοβουλίες του κόμματος για να αλλάξουν οι συσχετισμοί». Σημείωσε, δε, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να αποκαλείται καθηλωμένο κόμμα, «όταν πριν από μερικά χρόνια συγκέντρωνε 5%-8% και τώρα είναι αξιωματική αντιπολίτευση με πολύ μεγαλύτερα ποσοστά και πολύ υψηλή δυνητική ψήφο».

Ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι το συνέδριο είναι μία μεγάλη ευκαιρία «να συζητηθούν τα πάντα, γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι ένα ζωντανό κόμμα». Πρόσθεσε ότι «πρέπει να φροντίσουμε όλοι να λέμε τη γνώμη στα όργανα και εκεί προφανώς θα υπάρχουν και διαφωνίες. Αλλά μετά πρέπει έξω να έχουμε μια ενιαία θέση». Γιατί, τόνισε, «πλειοψηφική σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεις όταν εκείνοι αντιλαμβάνονται ότι είσαι έτοιμος και λες ένα συγκεκριμένο πράγμα με καθαρό μήνυμα». «Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να επιβεβαιώσουμε τη στρατηγική μας στο συνέδριο και την επόμενη μέρα να είμαστε όλοι μαζί», σημείωσε.

Εκτίμησε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών ζητά να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παραπέμποντας στα ζητήματα της ακρίβειας, του κράτους δικαίου και της διαφάνειας. Υποστήριξε ότι όσο πλησιάζει η ώρα των εθνικών εκλογών, «τα διλήμματα πια θα πηγαίνουν σε κάθε σπίτι» και πως «το μόνο κόμμα που μπορεί να προσφέρει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη στασιμότητα και να προσφέρει μεγάλες αλλαγές με σταθερότητα είναι το ΠΑΣΟΚ».