Τσουκαλάς: “Ο Κωνσταντινόπουλος εκθείαζε τον Μητσοτάκη και δεν στήριζε τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ”

Στους λόγους για τους οποίους ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος διαγράφηκε από το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος τύπου της παράταξης, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς μιλώντας στο Αθήνα 9,84 το πρωί της Παρασκευής (13/3) έκανε λόγο για “λευκή απεργία” του κ. Κωνσταντινόπουλου τονίζοντας πως κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα τον τελευταίο καιρό το χρησιμοποίησε για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι να παρουσιάσει τις θέσεις του, το πρόγραμμα και τους πολιτικούς στόχους, ενώ υπογράμμισε πως ο “Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πρόεδρος που διαγράφει με το παραμικρό”.

Σχολιάζοντας την κίνηση της ηγεσίας της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου και πριν τις εκλογές, ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε ότι ο βουλευτής «συστηματικά, δεν στήριζε τις επίσημες επιλογές του κόμματος. Το γεγονός ότι δεν βρήκε να αρθρώσει ούτε λέξη για την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ στο ευρωκοινοβούλιο για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές, αλλά και τη μάχη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δείχνουν ότι στην ουσία υιοθετεί πλήρως το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας».

Σε σχέση με τις αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ και την αντιμετώπιση άλλων στελεχών όπως οι κκ Λοβέρδος και Γερουλάνος, ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για εντελώς διαφορετική κριτική. «Ο κ Γερουλάνος ουδέποτε εκθείασε τον κ Μητσοτάκη λέγοντας ότι είναι άχαστος, ούτε ασπάστηκε ουσιαστικά τη γραμμή της ΝΔ σε σχέση με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές», είπε.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναγνώρισε την «εικοσαετή, μακρά διαδρομή του κ Κωνσταντινόπουλου» επισημαίνοντας ωστόσο πως «καθένας κάνει τις επιλογές του και δεν κρίνεται από τη συνολική του συνεισφορά, αλλά και σε χρόνο ενεστώτα».

«Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ, προφανώς όμως δεν μας αρκεί αυτό. Θέλουμε μεγαλύτερη άνοδο. Προϋπόθεση για να δημιουργηθεί κλίμα πλειοψηφικής εμπιστοσύνης, η ενιαία φωνή και το σαφές μήνυμα του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει όλα τα τύμπανα να είναι συντονισμένα και να χτυπάνε στον ίδιο ρυθμό», είπε τέλος.