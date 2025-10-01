Τσουκαλάς: “Ο κ. Μυλωνάκης επιτέλους εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική μετά από πιέσεις του ΠΑΣΟΚ”

«Από την προηγούμενη Πέμπτη έχουμε ζητήσει να έρθει ο κ. Μυλωνάκης στην Εξεταστική Επιτροπή. Η κυβέρνηση έως τώρα το αρνιόταν κατηγορηματικά, προσπαθώντας να συγκαλύψει. Μετά την πίεσή μας και τις συνεχείς αποκαλύψεις, ο κ. Μυλωνάκης επιτέλους εξαναγκάστηκε να έρθει στην Εξεταστική Επιτροπή», τονίζει σε δήλωσή του ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής προσθέτει πως «την ίδια στιγμή, η σιγή ιχθύος που τηρεί ο κ. Μπουκώρος, δημιουργεί εύλογη καχυποψία για ενδεχόμενες διεργασίες που συμβαίνουν στο παρασκήνιο».

«Η αλήθεια θα λάμψει και θα έρθει στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και θα γίνει πράξη. Στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι», σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς.