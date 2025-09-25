Τσουκαλάς: «Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι με την κοινωνία, με όσους θέλουν να λάμψει η δικαιοσύνη και η αλήθεια»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, έδωσε συνέντευξη στο ERTNews Radio και τόνισε ότι «Για εμάς, η κυρία Καρυστιανού είναι ένα σύμβολο ως μητέρα που έχασε το παιδί της και έδωσε έναν τεράστιο αγώνα να μην θαφτεί η υπόθεση των Τεμπών στη λήθη».

Σημείωσε ότι «εμείς, με τις πρωτοβουλίες που πήραμε κοινοβουλευτικά, με αυτόν τον κόσμο που θέλει αλήθεια και δικαιοσύνη, θέλουμε να χτίσουμε μια πλειοψηφική σχέση εμπιστοσύνης για το αύριο. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι με την κοινωνία, με όσους θέλουν να λάμψει η δικαιοσύνη και η αλήθεια».

Κληθείς να σχολιάσει τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, δήλωσε ότι «το δικαίωμα του κ. Ρούτσι στην εκταφή είναι εύλογο και αναφαίρετο» και πως «αφού όλο το πολιτικό σύστημα συμφωνεί και δεν προσβάλλεται κανένα έννομο αγαθό, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές, εκτιμώ ότι πρέπει να δείξουν ενσυναίσθηση και να το επιτρέψουν».

Σχετικά με το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς είπε πώς «είμαστε το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που καταγράφει σταθερή άνοδο». «Θέλουμε, φυσικά, να πάμε πολύ παραπάνω», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «από τη ΔΕΘ και μετά έχουμε ένα σαφές πολιτικό σχέδιο, με συγκεκριμένες προτάσεις». «Το πρόβλημα είναι ότι δεν ακούγεται όσο πρέπει στα μεγάλα Μέσα. Γιατί πολιτική δεν είναι να σχολιάζουμε δηλώσεις στελεχών. Πολιτική είναι η ζωή των πολλών, τα προβλήματα των πολιτών», σχολίασε. Δήλωσε σίγουρος πως «αν μπορέσουμε να μιλήσουμε καθαρά πολιτικά, τις θέσεις μας για την οικονομία και την κοινωνία, πολύ σύντομα θα αλλάξει και το κλίμα στις δημοσκοπήσεις», ενώ προσέθεσε ότι «θα κριθούμε στις επόμενες εκλογές».

Ερωτώμενος αν έχει διαρραγεί το εθνικό μέτωπο στα θύματα εξωτερικής πολιτικής, έπειτα από την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «εμείς είμαστε πάντα στην εθνική γραμμή και όποτε έχουμε εγκαλέσει την κυβέρνηση, το κάναμε για να ξεκαθαριστεί ότι δεν έχει κάποια κρυφή ατζέντα διαπραγματεύσεων». «Προχθές, υπήρξε μια ασέβεια της Τουρκίας προς τον Έλληνα πρωθυπουργό, άρα προς την Ελλάδα. Αυτό δεν έγινε μόνο με υπαιτιότητα της Τουρκίας, αλλά φαίνεται πως ήταν μια προαλειμμένη απόφαση εξαπάτησης. Όταν μια κυβέρνηση που έχει διπλωμάτες, έχει επιτελεία, δεν μπορεί να το ελέγξει και να το προετοιμάσει σωστά, τότε εκτίθεται η χώρα. Αυτό δείχνει ερασιτεχνισμό» είπε.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «η κυβέρνηση πρέπει να είναι πιο προσεκτική. Δεν μπορεί η χώρα να εκτίθεται» και πως «ο πρωθυπουργός, όποια κριτική και να του ασκούμε, είναι ο πρωθυπουργός της χώρας μας, δεν μπορεί να πηγαίνει σε διεθνή fora και να εισπράττει συμπεριφορές που τον προσβάλλουν και τον υποτιμούν, χωρίς καμία αντίδραση». «Αυτό δεν τιμάει τη χώρα. Σε τέτοια ζητήματα χρειάζεται πιο σθεναρή στάση», υπογράμμισε.

Σχολίασε ότι «”ήρεμα νερά” δεν σημαίνει υποχωρώ συνεχώς για να φαίνονται ήρεμα. ”Ήρεμα νερά” σημαίνει σταθερή γραμμή με προοπτική και σαφήνεια. Αλλιώς γίνονται θολά νερά. Όχι γραμμή υποχώρησης». Αναφέρθηκε στις εξελίξεις με την πόντιση του καλωδίου που δεν έχει προχωρήσει, μιλώντας για «καραμπινάτο λάθος και ατόπημα της κυβέρνησης», ενώ προσέθεσε ότι «αντίθετα, στο κομμάτι της Chevron είμαστε υπέρ και δηλώνουμε ότι πρέπει να προχωρήσει».

Επιπλέον είπε ότι «η Τουρκία έχει βρει τρόπους να μπει μέσω τρίτων εταιρειών στο πρόγραμμα SAFE» και πως «σε αντίθεση με τη σωστή στάση που είχε η Ελλάδα απέναντι στον ρωσικό αναθεωρητισμό και την αλλαγή συνόρων στην Ουκρανία με τη βία, δεν μπορέσαμε πείσουμε τους εταίρους μας ότι υπάρχει και τουρκικός αναθεωρητισμός». «Έτσι, βλέπουμε Ευρωπαίους εταίρους να επιθυμούν την είσοδο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Αυτό συνέβη γιατί η κυβέρνηση υποτίμησε τα δεδομένα και δεν εργάστηκε συστηματικά για να πείσει ότι οι ελληνικές θέσεις είναι και ευρωπαϊκές», τόνισε. «Η άρση του casus belli δεν αρκεί από μόνη της. Στη σημερινή συγκυρία, μια δύναμη όπως η Τουρκία δεν έχει καμία θέση στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Τέλος», δήλωσε.