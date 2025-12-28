Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει όρια στην προπαγάνδα, στο ψέμα και τη διαστρέβλωση

Στην ανακοίνωση της εκπροσώπου της ΝΔ Αλεξάνδρας Σδούκου απάντησε ο Κώστας Τσουκαλάς λέγοντας πως «πάει πολύ να κάνει φθηνή σπέκουλα και να προσπαθεί να χρεώσει δήθεν προθέσεις για αναστολή ερευνών σε άλλους, η εκπρόσωπος του κόμματος που εξέθρεψε το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθυστέρησε τους ελέγχους, εμπόδισε τη δικαιοσύνη και ενθάρρυνε την ανομία όσο καμία άλλη στην πρόσφατη ιστορία της χώρας».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι «ασφαλές περιβάλλον είναι οι δικλίδες για να μην χρεοκοπήσουν οι έντιμοι αγρότες», και προσέθεσε πώς «είναι η ανάγκη να προστατευθούν όσοι βλέπουν τα δάνεια τους να καταγγέλλονται και να μπαίνουν στον Τειρεσία επειδή η κυβέρνηση, την οποία εκπροσωπεί, καθυστέρησε τις πληρωμές στα χρονοδιαγράμματα που η ίδια όρισε».

Σημείωσε ότι προκαλούν σοκ οι «συνέπειες στον πρωτογενή τομέα από το “γαλάζιο” φαγοπότι που έλαβε χώρα την τελευταία πενταετία».

«Το θράσος έχει και τα όρια του. Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η πιο αδίστακτη που γνώρισε ο τόπος, δεν έχει όρια στην προπαγάνδα, στο ψέμα και τη διαστρέβλωση», κατέληξε στην απάντησή του ο κ. Τσουκαλάς.