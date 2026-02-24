Τσουκαλάς για Γεωργιάδη και Νοσοκομείο Νίκαιας: “Έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα, ακόμη περιμένουμε το βίντεο”

Σφοδρή επίθεση κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη εξαπέλυσε σε συνέντευξη του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Αναφερθείς, αρχικά, στο περιστατικό που συνέβη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «προφανώς δεν τίθεται σε αμφισβήτηση το δικαίωμα του κάθε Υπουργού να έχει πρόσβαση στους χώρους των νοσοκομείων. Από την άλλη μεριά, όμως, εδώ έχουμε φτάσει σε ένα άλλο σημείο όπου ο κ. Γεωργιάδης έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα και έχει εκτεθεί διότι ακόμα περιμένουμε το βίντεο, το οποίο ο ίδιος έχει προαναγγείλει και το οποίο θα αποδείκνυε ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. Δεν μπορεί ο Υπουργός να κινείται με γραφικότητες ούτε, κατά τη γνώμη μου, να πηγαίνει και να γυρνάει από εκπομπή σε εκπομπή και να μιλάει για δράκουλες και να πουλάει αντικομμουνισμό».

«Μου φαίνεται ότι πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Brad Pitt, που γυρίζεται τώρα στην Ύδρα, από το βίντεο του κ. Γεωργιάδη» σχολίασε αναφορικά με το βίντεο που ο Υπουργός έχει προαναγγείλει ότι θα δώσει στη δημοσιότητα και το οποίο θα δείχνει ότι ο γιατρός του επιτέθηκε, και πρόσθεσε ότι «ούτε και η εικόνα με έναν γιατρό δεμένο πισθάγκωνα να τον περιφέρουν ενώπιον του Υπουργού σα να είναι η δικαστική εξουσία και να φωνασκεί. Είναι μια προβληματική εικόνα. Δεν πρέπει να έχουμε βεντέτες μεταξύ των πολιτικών και των πολιτών. Εμείς είμαστε πάντα με την νομιμότητα.

Έχουμε δει στο παρελθόν και άλλες εικόνες στα νοσοκομεία. Έχουμε δει και Υπουργούς που τους ακολουθούσαν και τους στήριζαν οι γιατροί. Νομίζω ότι ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας αποτυχημένος υπουργός, είναι ένα δεδομένο, το βιώνουν καθημερινά οι Έλληνες .

Έχουμε πολύ σημαντικά ζητήματα να λύσουμε και δεν είναι όλα μια επικοινωνία και τεχνητές πολώσεις».

Στο απόηχο των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στο διεθνές περιβάλλον με την επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στις ΗΠΑ, την κατάσταση στο Ιράν και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο στη Σούδα ο Εκπρόσωπος Τύπου χαρακτήρισε τη συνθήκη ως απαιτητική. Εξήγησε, λοιπόν, ότι «βλέπουμε τι συμβαίνει και με το Ιράν και με τις ενεργειακές συμφωνίες οι οποίες είναι σε θετική κατεύθυνση και μένει να δούμε το πλήρες περιεχόμενο. Οποιαδήποτε ενεργειακή συμφωνία γίνεται και συνοδεύεται από άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και ενισχύει τα οικονομικά μας συμφέροντα, είναι σε μια κατεύθυνση θετική. Πάντα βέβαια πρέπει να βλέπουμε τους όρους αυτών των συμβάσεων».

«Εμείς είμαστε το κόμμα το οποίο δημιούργησε ως κυβέρνηση το πλαίσιο πάνω στο οποίο αυτές οι συμφωνίες γίνονται. Με τη Νέα Δημοκρατία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Είχαμε δηλώσεις του Πρωθυπουργού, οι οποίες έστειλαν λάθος μηνύματα και είχαμε και την αποχώρηση στο παρελθόν κολοσσών όπως ήταν η TOTAL.

Είναι σημαντικό να μπούμε σε μια άλλη πραγματικότητα και εμείς έχουμε δείξει ότι όταν αυτή η πραγματικότητα είναι μια πραγματικότητα η οποία στηρίζει οικονομικά τη χώρα μας αυτά εμείς τα στηρίζουμε», υπογράμμισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

Ερωτηθείς για την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ, ο κ. Τσουκαλάς αποσαφήνισε ότι «εδώ δεν έχουμε καν ακόμα την άσκηση ποινικών διώξεων και όμως το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην αναστολή της κομματικής ιδιότητας» και επιχείρησε να στρέψει τον προβολέα στην εμπλοκή στελέχους της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και απόκρυψη 10 εκατομμυρίων ευρώ.

«Μου κάνει εντύπωση που η Νέα Δημοκρατία τηρεί σιγήν ιχθύος, δεν σχολιάζει και δεν έχει διαγράψει καν το κορυφαίος στέλεχός της στο Ηράκλειο που είναι προφυλακισμένο και φαίνεται να ελέγχεται για απόκρυψη περιουσίας ύψους 10 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε μάλιστα για ένα στέλεχος που συχνά συνόδευε τους Υπουργούς. Ενώ μου κάνει εντύπωση που δεν σχολιάζεται καν το γεγονός.

Νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς τη μεγάλη διαφορά αξιών που χωρίζει το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ για μία υπόθεση πειθαρχικού δημοσίου υπαλλήλου, όπως είναι δεκάδες ανά μήνα στο ελληνικό δημόσιο, και ελέγχονται και παίρνουν τον δρόμο της δικαιοσύνης και αν δεν υπάρχει κάτι αθωώνονται, αν υπάρχει κάτι προχωρούν οι διαδικασίες, πήραμε θέση άμεσα με αναστολή ιδιότητας », σημείωσε.

Αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι «η μεγάλη πλειοψηφία του 70% των ερωτώμενων δε θέλει τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας. Το κρίσιμο είναι να μορφοποιηθεί το αίτημα αυτό για απαλλαγή σε ένα θετικό μήνυμα αλλαγής με εξωστρέφεια.

Η στρατηγική μας είναι η αυτόνομη εκλογική πορεία, η αμφίπλευρη κοινωνική και πολιτική διεύρυνση, η εθνική στρατηγική, όπως έχει εξαγγελθεί από το πρόγραμμα της ΔΕΘ, που εξήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, και ο αγώνας μας, ο μονομέτωπος, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αν προχωρήσουμε όλοι με ενιαία φωνή και στηρίξουμε τα τέσσερα αυτά δεδομένα, που αποτελούν τη στρατηγική μας, και εκεί υπάρχει η συμφωνία – και προέκυψε και μέσα από τις συνεδριάσεις – είμαι αισιόδοξος ότι και η βελόνα θα ξεκολλήσει ώστε να ξεκολλήσει η βελόνα της χώρας.

Υπάρχουν πολύ μεγάλα ζητήματα στη κοινωνία»

Επιχειρώντας, παράλληλα, να καταδείξει την ανεπάρκεια της κυβέρνησης ο Εκπρόσωπος Τύπου έφερε ένα παράδειγμα αυτής.

«Είχαμε πριν ένα μήνα την ρύθμιση του ελβετικού φράγκου. Ξέρετε ότι τώρα η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έκανε δεκτή την αναφορά των δανειοληπτών και αποφασίζει να προχωρήσει σε βάθος την εξέταση, γιατί λέει ότι μπορεί να μην έχουν λυθεί τα θέματα με τον νόμο που έφερε η κυβέρνηση; Και ότι αντί να ρυθμιστούν τα ζητήματα, ταλαιπωρούνται χιλιάδες δανειολήπτες; Αυτό σημαίνει ότι εδώ η κυβέρνηση είναι και στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών θεσμών διότι βλέπουν ότι δεν πηγαίνουν τα πράγματα όπως θα έπρεπε όταν ήρθε μια ρύθμιση τελείως διαφορετική από ότι ήρθε στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου το θέμα λύθηκε υπέρ των δανειοληπτών και εδώ λύνεται υπέρ των funds».

Για τους λόγους, τέλος, που πολλές φορές οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ δεν φτάνουν στα αυτιά της κοινωνίας ο κ. Τσουκαλάς έκρινε ως αναγκαίο «να υπάρχει ενιαία φωνή. Πρέπει να μπορούμε τις πολιτικές θέσεις που έχουμε να τις επικοινωνούμε και να βάζουμε την ατζέντα. Πρέπει όμως να υπάρξει και ένας δημόσιος διάλογος είτε είναι σε εκπομπές είτε είναι κοινοβουλευτικά όπου θα μιλάει για τα σοβαρά. Ξέρετε, δύο εβδομάδες τώρα ασχολούμαστε αν τσακώθηκε ο κ. Γεωργιάδης με την κα Κωνσταντοπούλου. Μετά αν ο κ. Γεωργιάδης έχει ή δεν έχει βίντεο με εκείνα που καταγγέλλει. Δεν είναι αυτά που απασχολούν τη μεγάλη μάτια της κοινωνίας.

Το σημαντικό είναι να μην έχουμε μονοπώληση της επικαιρότητας από τεχνητές πολώσεις αλλά να μιλάμε για τα ζητήματα στο μέτρο που τους αναλογεί.

Όσο μιλάμε για τα πραγματικά προβλήματα των πραγματικών ανθρώπων και τις πραγματικές λύσεις το ΠΑΣΟΚ θα ανεβαίνει».