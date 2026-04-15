Ανδρουλάκης σε Κακλαμάνη: «Αν η κυβέρνηση ζητήσει την αναβολή της συζήτησης, λόγω Μυλωνάκη, δεν θα λέγαμε όχι»

Σε κλίμα θεσμικής συναίνεσης, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στην αυριανή μετωπική σύγκρουση, εξελίχθηκαν οι διεργασίες στο παρασκήνιο της Βουλής, μετά την είδηση για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να ενημερωθεί επισήμως για την πορεία της υγείας του κ. Μυλωνάκη, η οποία χαρακτηρίζεται «σοβαρή αλλά ελεγχόμενη».

Επιδεικνύοντας πνεύμα πολιτικού πολιτισμού, ο κ. Ανδρουλάκης διεμήνυσε πως η πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα έφερε καμία αντίρρηση σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιθυμούσε την αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο (16.04) προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης.

«Πράσινο Φως» από το Μαξίμου για τη διεξαγωγή

Παρά την προσφορά για μετάθεση της συζήτησης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε επικοινωνία του με τον πρόεδρο της Βουλής, ευχαρίστησε τον κ. Ανδρουλάκη για το ενδιαφέρον του, επισημαίνοντας ωστόσο πως η διαδικασία θα προχωρήσει κανονικά.

Συνεπώς, η αυριανή συνεδρίαση αναμένεται να διεξαχθεί χωρίς αλλαγές στο πρόγραμμα, με το πολιτικό θερμόμετρο να χτυπά «κόκκινο».

Τα μέτωπα της αντιπαράθεσης

Η συζήτηση, η οποία διεξάγεται με πρωτοβουλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, έχει ως κεντρικό άξονα το Κράτος Δικαίου και την υπόθεση των υποκλοπών. Ωστόσο, η ατζέντα της αντιπολίτευσης αναμένεται να είναι διευρυμένη, περιλαμβάνοντας:

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τις τελευταίες εξελίξεις και τα ζητήματα διαχείρισης στον οργανισμό.

Υπόθεση Μακάριου Λαζαρίδη: Τα ερωτήματα που έχουν εγερθεί γύρω από το πτυχίο του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.