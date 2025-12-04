Τσουκαλάς: Είναι υπαρξιακή ανάγκη να φύγει ο Μητσοτάκης

«Ο οργανωτής αυτών των κινητοποιήσεων είναι η κυβέρνηση και είναι και εκείνη που έχει τα κλειδιά για τα μπλόκα», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στο MEGA News για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και σημείωσε ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι δίπλα στους αγρότες και στηρίζει τα αιτήματά τους, γιατί χωρίς πρωτογενή τομέα δεν υπάρχει μέλλον για τη χώρα».

Ερωτηθείς για το εάν το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τάσσεται υπέρ του κλεισίματος των δρόμων από τους αγρότες, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος σημείωσε ότι «δεν είναι δυνατόν να απευθύνουν τέτοιο ερώτημα αυτοί που δημιούργησαν το πρόβλημα». Πρόσθεσε ότι δεν είναι το ΠΑΣΟΚ εκείνο που θα πει στους αγρότες τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουν απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης», ενώ πρόσθεσε πως «το να τους κατηγορεί η Νέα Δημοκρατία που έκλεισε τα σπίτια των αγροτών ότι κλείνουν τους δρόμους είναι κοινωνικός αυτοματισμός».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε πως άκουσε με προβληματισμό και έκπληξη χθες τον πρωθυπουργό να λέει ότι η πόρτα είναι ανοικτή για τους αγρότες, καθώς -όπως είπε- «έως τώρα ήταν ανοικτή μόνο για τα γαλάζια στελέχη, τα οποία φαίνεται να αλώνιζαν και στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να ήταν εκείνοι οι οποίοι διαπραγματεύονταν το ξεμπλοκάρισμα των ΑΦΜ και την καταχρηστική διανομή των επιδοτήσεων η οποία δημιούργησε το πρόβλημα αυτό». Υποστήριξε ότι «η αναξιοπιστία και η διαφθορά, την οποία μας χρεώνουν οι εταίροι μας και η ΕΕ, δεν έτυχε. Ούτε ήταν η σακατεμένη μοίρα μας που ήταν γραφτό να ακολουθηθεί. Ήταν αποτέλεσμα μίας πολιτικής επιλογής που έγινε τα τελευταία έξι χρόνια».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επικαλέστηκε και μελέτη που ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ «η οποία δείχνει την αύξηση των βοσκοτόπων, οι οποίοι καταχρηστικά κατανέμονταν». Είπε ότι «το 2020 απογειώνεται και το 2022 πάει από ό,τι φαίνεται να την ελέγξει ο κ. Γεωργαντάς και μετά ξαναπογειώνεται» και σημείωσε πως «αυτό σημαίνει ότι, ενώ η κυβέρνηση είχε διαπιστώσει το πρόβλημα και ένας υπουργός είχε αντιληφθεί ότι κάτι πρέπει να γίνει, τον άλλαξαν και ήρθαν άλλοι υπουργοί που έκαναν εκείνα που έκαναν οι προηγούμενοι».

Κατηγόρησε, επίσης, τον κ. Μητσοτάκη ότι «λέει ότι θα δώσει παραπάνω και δεν λέει ότι χρωστάει μισό δισ. από πέρυσι. Το ξεχνάει σκοπίμως. Δεν λέει ότι αυτό που επεφύλαξε στους έντιμους αγρότες ήταν μειωμένες ενισχύσεις, κατασχέσεις αγροτικής γης, μη αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ενώ το έχει δεσμευθεί από το 2019, μειωμένες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα και μειωμένη παραγωγή».

Με αφορμή το δημοσίευμα του TVXS που κάνει λόγο για σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ ο κ. Τσουκαλάς επισήμανε πως «σύμφωνα με όσα λέει υπήρχαν εστίες που είχαν εκκενωθεί και φαίνεται να πληρώνονταν εταιρείες, οι οποίες το δημοσίευμα λέει ότι έχουν σχέση με στελέχη της ΝΔ. Κάνουν αναφορά και για βουλευτή». Τόνισε ότι «είναι πολύ κρίσιμο να απαντηθεί το αν συνέβαινε και εκεί πάρτι».

Στον απόηχο της χθεσινής παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι του έκανε αρνητική εντύπωση «το ότι ο πρώην πρωθυπουργός αγκάλιασε και ταυτίστηκε με τη γραμμή της ΝΔ. Αντί να πει ότι το πρόβλημα της χώρας είναι η κυβέρνηση, είπε ότι είναι η αντιπολίτευση». Ανέφερε, επίσης, ότι «υπήρξε συνολικά επίθεση στην αντιπολίτευση και απαξίωση των μέχρι πρότινος στενών συνεργατών, ενώ για την ασυμμετρία του πολιτικού συστήματος έχει πολύ σημαντικό μερίδιο ευθύνης», καθώς «αυτός ήταν αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευση με 32% και πήγε στο 17% και δημιουργήθηκαν αυτοί οι όροι παντοδυναμίας του κ. Μητσοτάκη». Ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για μονομέτωπο αγώνα του ΠΑΣΟΚ απέναντι στη ΝΔ και σημείωσε ότι «εμείς δεν λέμε να φύγει ο κ. Μητσοτάκης μετά τις επόμενες εκλογές. Λέμε να φύγει στις επόμενες εκλογές. Είναι υπαρξιακή ανάγκη να φύγει άμεσα. Δεν έχει άλλο χρόνο η χώρα για πειράματα, ούτε για μια κυβέρνηση η οποία καταστρέφει τον παραγωγικό ιστό», τόνισε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ διερωτήθηκε, τέλος, «εάν ο Αλέξης Τσίπρας υιοθετεί επίσημα τη θέση του Γιώργου Χουλιαράκη ότι οι αιτίες της χρεοκοπίας της χώρας ξεκινούν το 2009-10, βγάζοντας από το ‘κάδρο’ των ευθυνών τη Νέα Δημοκρατία και την πολιτική που οδήγησε στα μνημόνια».