Τσίπρας: «Το μόνο ασυμβίβαστο είναι του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα»

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό για το διάγγελμα του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά:

Πριν λίγους μήνες ο κύριος Μητσοτάκης δήλωνε πόσο διαφωνεί με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Σήμερα, εμφανώς στριμωγμένος από τις καταιγιστικές αποκαλύψεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, άλλαξε γνώμη.

Για να πετάξει τη μπάλα στην εξέδρα. Ισως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα.