Τσιάρας: “Οι κτηνοτρόφοι να μην αποκρύπτουν κρούσματα ευλογιάς, εμβολιασμός μόνο με επιστημονική διαπίστευση”

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε σε τηλεοπτική του εμφάνιση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων ζητώντας μεγαλύτερη υπευθυνότητα από τους κτηνοτρόφους, ενώ τόνισε ότι βρισκόμαστε σε μια μεγάλη διακινδύνευση του ζωικού κεφαλαίου καθώς τα κρούσματα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα μετά το Πάσχα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στάθηκε στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, την λειψυδρία και τα διαρθρωτικά αρδευτικά έργα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είχαμε μια θα έλεγα πολύ ήρεμη περίοδο, με ελάχιστα κρούσματα και με μηδενισμό των κρουσμάτων για 2 και πλέον μήνες πριν από το Πάσχα και δυστυχώς από εκεί και πέρα έχουμε μια αναζωπύρωση παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει», είπε ο Υπουργός.

Οι βασικές κατευυθύνσεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ς έχουν απόλυτη αναφορά στην ευρωπαϊκή Οδηγία 87 του 2020 και βεβαίως από κει και πέρα πρέπει να υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος των ΔΑΟΚ, δηλαδή των τοπικών υπηρεσιών των Περιφερειών οι οποίες είναι υπεύθυνες για την τήρηση και για την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Σχετικά με τον προληπτικό εμβολιασμό ο κ Τσιάρας ανέφερε ότι εάν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή χώρα που να το έχει χρησιμοποιήσει ή τεκμηρίωση για αριθμό δόσεων και ανοσία, κι αν ακόμη ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηνοτρόφων διαθέτει στοιχεία περί επιστημονικής τεκμηρίωσης, να τα φέρει και να αναλάβει και την ευθύνη.

«Διότι αν, όπως λένε, η ανοσία επιτυγχάνεται σε ποσοστό 60% και δεν υπάρχει η δυνατότητα να διακρίνει κανείς αν ένα ζώο που έχει αντισώματα είναι εξ αιτίας του εμβολίου ή είναι επιδείνωση, αντιλαμβάνεστε ότι μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία, και είναι αυτό που μας δημιουργεί ενδεχομένως την πιθανότητα των λεγόμενων περιφερειακών αποκλεισμών», τόνισε.

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: “Η κυβέρνηση έχει αναλάβει τις ευθύνες της”

«Εγώ δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια διαχρονική παθογένεια, διακομματική, διαχρονική παθογένεια πολλών διαφορετικών κυβερνήσεων του παρελθόντος. Ήμασταν αντιμέτωποι με τον κακό μας εαυτό. Η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, έχει αναλάβει το κομμάτι της ευθύνης που της αναλογεί. Εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάνουμε έναν τεράστιο αγώνα, μια τεράστια προσπάθεια να εξυγιάνουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να κάνουμε βήματα στην κατεύθυνση της διαφάνειας και της Δικαιοσύνης. Άλλωστε αυτό υπαγορεύεται και από τη συνολική απόφαση της κυβέρνησης να υπαχθεί στην ΑΑΔΕ μια αρχή που κατά γενική ομολογία έχει λειτουργήσει με κανόνες διαφάνειας, υψηλού επιπέδου, διασταυρώσεων και ελέγχων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο σημαντικό ζήτημα της λειψυδρίας: «Η πραγματικότητα μας αναγκάζει όλους να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα και να μπούμε σε μια εντελώς διαφορετική λογική, πραγματικής τροχιάς υλοποίησης έργων τα οποία έχει απόλυτη ανάγκη ο πρωτογενής τομέας και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά δεν έγιναν ποτέ στο πρόσφατο παρελθόν των τελευταίων δεκαετιών», είπε ο κ. Τσιάρας τονίζοντας ότι ήδη έχουν ξεκινήσει 3 μεγάλα αρδευτικά έργα. Η υπογραφή για το τέταρτο είναι «επί θύραις την επόμενη εβδομάδα» και υπάρχει και πέμπτο στο νομό Μεσσηνίας «που θα δημιουργήσει εντελώς διαφορετικά δεδομένα για τους αγρότες της περιοχής».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλάω για 2 μεγάλα αρδευτικά έργα στη Θεσσαλία και στο Νέστο, στην Ξάνθη και από την άλλη πλευρά ετοιμάζεται η υπογραφή της σύμβασης για έναν επίσης μεγάλο αρδευτικό έργο στο Λασίθι, στα φυλάκι, έργα τα οποία έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα Ύδωρ 2.0, με έμμεση χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και μέσω σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα, είπε ο κ. Τσιάρας.