Τσιάρας για αγρότες: “Υπάρχουν προβλήματα, αλλά κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα”

«Κανείς δεν αγνοεί πως υπάρχουν σοβαρά προβλήματα», τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, αλλά, όπως είπε, «αν δει κανείς το τι έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση για τον πρωτογενή τομέα και για τον αγροτικό κόσμο και το αναλύσει, είμαι βέβαιος ότι θα διαμορφώσει μια εντελώς διαφορετική άποψη»..

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με πολύ χαμηλές τιμές στα δύο βασικά ελληνικά προϊόντα, το βαμβάκι και το σιτάρι, ενώ χαρακτήρισε τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ «μια δύσκολη διαδικασία».

Όπως είπε, η κυβέρνηση «ικανοποιεί τα 20 από τα 27 αιτήματα των αγροτών», ενώ πρόσθεσε πως, «καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν δίνει φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Η μοναδική χώρα σε όλη την Ευρώπη, είναι η Ελλάδα».

Ο κ. Τσιάρας ανέφερε πως έχει απευθύνει προσωπικά δεκάδες προσκλήσεις «για να έρθουν να συζητήσουμε, από την άλλη πλευρά να υπάρχει η απόλυτη άρνηση σε οποιαδήποτε μορφή διαλόγου».

Σχολιάζοντας την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα, χαρακτήρισε το σημείο αυτό «κρίσιμο σταυροδρόμι», ενώ επανέλαβε ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν μια σημαντική μεταρρύθμιση. «Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των αγροτών», τόνισε, προσθέτοντας πως «με τα μπλόκα αδικείται η προσπάθεια των αγροτών».

«Αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία ανήκει στην άλλη πλευρά», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι «η κυβέρνηση δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τους αγρότες και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να κλείσει τη χώρα».