Το ΠΑΣΟΚ ζητά άμεση παρέμβαση της Βουλής λόγω κλιμάκωσης στη Λωρίδα της Γάζας

Η απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ, υπό την ηγεσία του Νετανιάχου, να εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας προκαλεί σοβαρές ανησυχίες για την ανθρωπιστική κρίση που βιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών.

Ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος του Τομέα Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, εξέφρασε την έντονη καταδίκη της κλιμάκωσης της βίας και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να τηρεί στάση ουδετερότητας μπροστά σε παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση παρέμβαση της Βουλής των Ελλήνων, μέσω ειδικής συζήτησης για την επικαιροποίηση του ομόφωνου ψηφίσματος που αναγνωρίζει το Παλαιστινιακό Κράτος, όπως έχει ήδη ζητηθεί από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καλεί σε υπευθυνότητα και ενεργή στάση, προκειμένου να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να προαχθεί η ειρήνη στην περιοχή.