Τηλεφωνική επικοινωνία του Μητσοτάκη με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ Σλ Σαούντ.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας ανταλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και συζητήθηκαν οι ενδεχόμενες προοπτικές ειρήνευσης μετά τις τελευταίες εξελίξεις.