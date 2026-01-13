Θεμιστοκλέους: “Όχι” στον πανικό από την αύξηση των περιστατικών γρίπης – 2.7 εκατ. έχουν εμβολιαστεί

Η αύξηση κρουσμάτων γρίπης και νοσηλειών δεν είναι στα όρια του «πανικού», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο MEGA.

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή καταγράφεται αύξηση στα περιστατικά γρίπης, είναι κάτι αναμενόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, η κορύφωση της έξαρσης συνδέεται με το άνοιγμα των σχολείων και την πτώση της θερμοκρασίας, παράγοντες που ευνοούν τη μετάδοση των ιώσεων.

Ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, στη σημερινή (13/1) του παρουσία αναφέρθηκε επίσης στις ανακαινίσεις των ΤΕΠ και στη μείωση των χρόνων αναμονής με το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης (βραχιολάκι), στην εικόνα προσωπικού και τη συνολική κατάσταση του ΕΣΥ σήμερα, καθώς και στη συνεργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη με τα συναρμόδια υπουργεία για την ένταξη των νοσηλευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Αναφορικά με τη γρίπη ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε: «έχουμε μια αύξηση στις νοσηλίες», διευκρινίζοντας όμως «όχι στα όρια του πανικού. Κανένας Πανικός. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή έχουμε αύξηση στα περιστατικά γρίπης. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Τόνισε δε ότι «η κορύφωση ήταν αναμενόμενη καθώς άνοιξαν τα σχολεία και μειώνονται οι θερμοκρασίες».

Αναφορικά με τον εμβολιασμό: Ο Υφυπουργός Υγείας γνωστοποίησε πως ήδη έχουν εμβολιαστεί 2,7 εκατομμύρια πολίτες. «Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό αριθμό ατόμων που έχουν εμβολιαστεί, αλλά πρέπει να αυξηθεί αυτό το ποσοστό, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες» ανέφερε χαρακτηριστικά. Για αυτό, και όπως τόνισε «άτομα άνω των 60 ετών, ευπαθείς ομάδες και παιδιά μέχρι 5 ετών, να εμβολιαστούν». Τέλος, ξεκαθάρισε πως υπάρχει διαθεσιμότητα Αντιικών φαρμάκων.

Αναφορικά με τη μείωση χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ: Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι «το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης (βραχιολάκι), έχει βελτιώσει πάρα πολύ την κατάσταση. Από τις 9:30 ώρες αναμονής έχουμε πάει στις 4:30 ώρες», και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά: «Είμαστε αυτή την στιγμή κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επιπλέον, σημείωσε «μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης (βραχιολάκι), θα είναι σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας».

Αναφορικά για το προσωπικό και την συνολική εικόνα του ΕΣΥ: Ο Υφυπουργός υγείας ανέφερε ότι «το ΕΣΥ έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ» και συμπλήρωσε ότι «βρίσκεται στην καλύτερη φάση που υπήρξε ποτέ». «Εργάζομαι στο εθνικό σύστημα υγείας περισσότερα από 20 χρόνια ως γιατρός και τα τελευταία 2,5 χρόνια ως Υφυπουργός. Χρέος είναι να κάνουμε το ΕΣΥ ακόμα καλύτερο», κατέληξε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με την ένταξη των νοσηλευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά ένσημα των νοσηλευτών: Ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε: «Είμαστε σε συνεργασία με τα άλλα συναρμόδια υπουργεία και μέσα στους επόμενους μήνες θα μπορέσουμε να κάνουμε ανακοινώσεις. Είναι ένα πάγιο αίτημα των νοσηλευτών, το οποίο δικαιούνται, το αξίζουν και για αυτό ως Υπουργείο Υγείας το βλέπουμε θετικά».