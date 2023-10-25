Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Ταξιδεύει στις Βρυξέλλες ο Μητσοτάκης – Συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Το διήμερο 26-27 Οκτωβρίου

Ταξιδεύει στις Βρυξέλλες ο Μητσοτάκης – Συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ταξιδεύει στις Βρυξέλλες για συμμετέχει στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα όπως προβλέπει το πρόγραμμα θα συμμετάσχει Πέμπτη και Παρασκευή 26 και 27 Οκτωβρίου στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις Βρυξέλλες.

