Τατσόπουλος για Νατσιό: «Σε ποιο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θα στεκόταν;»

Ο Πέτρος Τατσόπουλος με ανάρτηση στα social media σχολίασε όσα ανέφερε το βράδυ της Δευτέρας (02/02) στην εκπομπή της ΕΡΤ ο Δημήτρης Νάτσιος.

Στις αναφορές του κ. Νατσιού για τη θεωρία του Δαρβίνου για την εξέλιξη στάθηκε ο πρώην πολιτικός, ζητώντας από την ΕΡΤ να στείλει στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο με υπότιτλους το βίντεο.

«Χτες το βράδυ (2.2.2026), στην ΕΡΤ, αυτός ο ανεκδιήγητος τύπος είπε και το εξής αμίμητο: πως δεν θα πρέπει να διδάσκεται η εξελικτική θεωρία στα σχολεία μας διότι θα ισοδυναμεί με παραδοχή ότι η Παναγία προέρχεται από… ζώο. Μάλιστα. Γιατί, εσείς εκεί στην ΕΡΤ, δεν υποτιτλίζετε στα αγγλικά και δεν στέλνετε το σχετικό απόσπασμα στις Βρυξέλλες, να καμαρώσουν και οι κουτόφραγκοι τους πολιτικούς ταγούς που λουζόμαστε καθημερινά εδώ, στη χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας; Πέρα από κάθε πλάκα -και δυστυχώς σηκώνει μπόλικη (κυρίως μαύρη)- μου θύμισε την άλλη αμίμητη ομιλία του προ καιρού στην ολομέλεια της βουλής.

Πέρα από την ειρωνική αναφορά στο πρόσωπό μου και στο τελευταίο βιβλίο μου (από το 7.13 κι έπειτα). Πέρα από τις κομματικές σας προτιμήσεις, συμπάθειες και αντιπάθειες. Ειλικρινά, πείτε μου με το χέρι στην καρδιά: σε ποιο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θα στεκόταν έστω και μια μέρα, έστω και μια… ώρα, ένας πολιτικός αρχηγός που θα ισχυριζόταν απολύτως σοβαρά, χωρίς να τον πιάσουν νευρικά γέλια, από το βήμα της βουλής, σε συζήτηση για τις πυρκαγιές, ότι το μοναδικό αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπισή τους ήταν οι… λιτανείες;

Και για να διευρύνω το ερώτημα: τι είδους εκλογικό σώμα, πόσο βαθιά απαίδευτο και απαλλαγμένο από τις συμφορές της νοημοσύνης, θα έστελνε έναν τέτοιον άνθρωπο για να το… αντιπροσωπεύσει στο εθνικό κοινοβούλιο; Ευχαριστώ» έγραψε ο κ. Τατσόπουλος.