Τασούλας για Αντώνη Μανιτάκη: Υπηρέτησε με σοβαρότητα και αίσθηση καθήκοντος κάθε θέση

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας αναφέρθηκε στον θάνατο του Αντώνη Μανιτάκη.

Συγκεκριμένα, με δήλωση του στάθηκε στο ήθος και το προφίλ του Αντώνη Μανιτάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 82 ετών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά:

Ο Αντώνης Μανιτάκης υπήρξε διακεκριμένος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου με πλούσιο επιστημονικό έργο και ουσιαστική συμβολή στο δημόσιο βίο. Δίδαξε επί δεκαετίες και διαμόρφωσε γενιές νομικών, καλλιεργώντας τον σεβασμό στο Σύνταγμα, στους θεσμούς και στην ακαδημαϊκή ελευθερία. Υπηρέτησε τη χώρα ως Υπουργός Εσωτερικών, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και από άλλες θέσεις δημόσιας ευθύνης με σοβαρότητα και αίσθηση καθήκοντος. Εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους οικείους του και στην πανεπιστημιακή κοινότητα.