Μέτρα για το κυκλοφοριακό: Μείωση φορτηγών στον Κηφισό, νέοι οδικοί άξονες, έξυπνα φανάρια – Τι συζητήθηκε στο Μαξίμου

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 28/1 υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη ενημέρωσης και παρουσίασης προτάσεων για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική, με προτεραιοποίηση τον Κηφισό.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν ήταν σε τρία επίπεδα: άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

Μεταξύ άλλων:

Στις άμεσες: Μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό (όχι πλήρους απαγόρευσης) και καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις.

Στις μεσοπρόθεσμες: Το μέτρο των έξυπνων φαναριών που έχει αποδώσει στη Θεσσαλονίκη θα εξεταστεί και για την Αττική, ενώ μέχρι τέλους του 2026 αναμένεται σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των ΜΜΜ της Αττικής.

Στις μακροπρόθεσμες: Νέοι παρακαμπτήριοι οδικοί άξονες, ολοκλήρωση της γραμμής 4 του Μετρό και δημιουργία ποδηλατοδρόμων.

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν στη σύσκεψη θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να πάρουν την τελική μορφή τους και να παρουσιαστούν σύντομα.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας και ο αναπληρωτής υπουργός, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας κ.α.