ΣΥΡΙΖΑ: Βουλευτής της ΝΔ ανέφερε πως δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και διαφθορά στην Ελλάδα

Στο γεγονός ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να αναφέρθηκε ο βουλευτής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, όπως τονίζεται ο κ. Λαζαρίδης τόνισε ότι «στην Ελλάδα δεν υπάρχει διαφθορά».

Αναλυτικά:

Ξεχάστε το πόρισμα της Ευρωπαίας εισαγγελέα, που έστειλε στη Βουλή για τα περαιτέρω τα τεκταινόμενα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λόγω της εμπλοκής Βορίδη και Αυγενάκη.

Ξεχάστε τις απαράδεκτες και κυνικές τηλεφωνικές συνομιλίες, που αποκάλυψαν κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης και πρωταγωνιστές.

Ξεχάστε τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κατηγορούνται για πλήθος αδικημάτων.

Ξεχάστε τα πρόστιμα εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκαν στη χώρα μας, λόγω της αμαρτωλής διαχείρισης των αγροτικών αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ξεχάστε τις καταθέσεις για πιέσεις και παρεμβάσεις της κυβέρνησης στις διοικήσεις του Οργανισμού.

Ξεχάστε τα χιλιάδες ΑΦΜ που βγήκαν «λάδι», με κυβερνητικές εντολές.

Ξεχάστε τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που μοιράστηκαν σε ημέτερους, μεταξύ των οποίων φίλοι και στελέχη της ΝΔ -βλέπε «Χασάπης», «Φραπές» και συνεργάτες υπουργών-, για τους οποίους γίνονται έρευνες.

Ξεχάστε ότι στο Μαξίμου ήξεραν καλά τι γινόταν, ακόμα και για τις έρευνες της ΕΥΠ και έβγαιναν προειδοποιήσεις προς τους σχετιζόμενους να προσέχουν.

Ξεχάστε την κοινοβουλευτική εκτροπή από τη ΝΔ στη Βουλή, προκειμένου να μη συσταθεί προανακριτική επιτροπή.

Ξεχάστε τα όλα αυτά και πολλά ακόμη σχετικά, γιατί ο Μακάριος Λαζαρίδης, βουλευτής της ΝΔ και κοινοβουλευτικός της εκπρόσωπος, βρισκόμενος σε αντιπαράθεση με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Συμεών Κεδίκογλου, σε τηλεοπτική εκπομπή, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει διαφθορά.

Μετά από αυτό, μπορούμε όλοι να πάμε στα σπίτια μας και οι «γαλάζιες ακρίδες» να φάνε με την ησυχία τους τις αποζημιώσεις των αγροτών.