ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για δημοσίευμα Βloomberg: «Διπλωματική ήττα της χώρας»

Για διπλωματική ήττα της χώρας κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο η Βουλή της ανατολικής Λιβύης υπό την ηγεσία του Χαφτάρ είναι έτοιμη να επιτρέψει στην Τουρκία να προχωρήσει σε έρευνες στα ύδατα της χώρας.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει: «Αν επιβεβαιωθεί μια τέτοια εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμη φιάσκο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία κάποτε διαφήμιζε τις σχέσεις της με την πλευρά Χαφτάρ και πλέον οι λιβυκές προκλήσεις διαδέχονται η μία την άλλη: Από την πιθανή αποδοχή του παράνομου τουρκολιβυκού Μνημονίου από τη Βεγγάζη και τη συμφωνία σεισμικών ερευνών με την Τουρκία, αλλά και με τη συνολική στάση της χώρας στο μεταναστευτικό».

Στρέφοντας τα πυρά του κατά της κυβέρνησης υποστηρίζει: «Τελικά το μόνο που μένει είναι οι πρόσφατες άνευ περιεχομένου δηλώσεις του κ. Γεραπετρίτη για τήρηση του διεθνούς δικαίου εκ μέρους της Λιβύης και οι επικοινωνιακοί λεονταρισμοί του κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η χώρα όμως καταγράφει μια ακόμα διπλωματική ήττα. Απαιτείται έστω και εκ των υστέρων η ελληνική κυβέρνηση να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε Βεγγάζη και Τρίπολη για την υποχρέωση έμπρακτου σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και τη νομιμότητα, από το μεταναστευτικό έως το Δίκαιο της Θάλασσας».

Κλείνοντας ζητά ο πρωθυπουργός «να ενημερώσει τι πραγματικά συμβαίνει με την Εξωτερική Πολιτική της χώρας, δεν είναι δυνατόν να μαθαίνουμε από τον διεθνή Τύπο τις εξελίξεις για την Ελλάδα».