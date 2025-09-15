ΣΥΡΙΖΑ: Μόνο στην Ελλάδα το σκάνδαλο της Novartis παραμένει ατιμώρητο

Ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του την Δευτέρα 15/9 στάθηκε στην απόφαση για την υπόθεση Novartis.

«Στην χώρα μας συμβαίνει κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο: Ο θεσμός των προστατευόμενων μαρτύρων, μια διεθνής καλή πρακτική που οδηγεί σε αποκαλύψεις σκανδάλων και απατών, καταργείται στην πράξη λόγω της κομματικής ιδιοτέλειας της ΝΔ, οδηγώντας σε μεγάλη οπισθοδρόμηση το Κράτος Δικαίου» αναφέρει η ανακοίνωση για να προσθέσει:

«Η υπόθεση της Novartis είναι ένα, κατά δική της παραδοχή, διεθνές σκάνδαλο, που μόνο στην Ελλάδα είναι ανερεύνητο και ατιμώρητο. Στις ΗΠΑ η Novartis έχει ομολογήσει εγκληματικές πρακτικές στην Ελλάδα, έχει συμβιβαστεί με το αμερικανικό Δημόσιο και έχει καταβάλει συνολικά 346 εκατ. δολάρια με εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Γιατί στη χώρα μας δεν έχει γίνει ακόμα τίποτα; Πώς είναι δυνατόν να έχει πάρει η Γαλλία αποζημίωση 385 εκατ. ευρώ για την υπόθεση και στην Ελλάδα να μην κουνιέται φύλλο;

Να σημειωθεί ότι και στις ΗΠΑ και στη Γαλλία, για τον υπολογισμό του προστίμου συνυπολογίστηκαν οι παράνομες πρακτικές της Novartis στην Ελλάδα».