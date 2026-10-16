Πάτρα: Αναστολή δρομολογίων του Προαστιακού λόγω εργασιών στην υποδομή
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού δρομολογήθηκαν λεωφορεία
Ανεστάλησαν ορισμένα πρωινά δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας, λόγω εργασιών στην υποδομή σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train και κατόπιν έκτακτης ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
Συγκεκριμένα, επηρεάστηκαν τα ακόλουθα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών: 11300 (Πάτρα – Αγ. Ανδρέας 06:23), 11301 (Αγ. Ανδρέας – Ρίο 06:32), 11302 (Ρίο – Αγ. Ανδρέας 07:07), 11350 (Αγ. Ανδρέας – Καμίνια 06:33), 11351 (Καμίνια – Αγ. Ανδρέας 07:03), 11303 (Αγ. Ανδρέας – Ρίο 07:32), 11304 (Ρίο – Αγ. Ανδρέας 08:07), 11352 (Αγ. Ανδρέας – Καμίνια 07:33) και 11353 (Καμίνια – Αγ. Ανδρέας 08:03).
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, δρομολογήθηκαν λεωφορεία, τα οποία υποκατέστησαν τα παραπάνω σιδηροδρομικά δρομολόγια.
πηγή στην Google
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