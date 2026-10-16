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Πάτρα: Αναστολή δρομολογίων του Προαστιακού λόγω εργασιών στην υποδομή

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού δρομολογήθηκαν λεωφορεία

Πάτρα: Αναστολή δρομολογίων του Προαστιακού λόγω εργασιών στην υποδομή
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

 Ανεστάλησαν ορισμένα πρωινά δρομολόγια του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Πάτρας, λόγω εργασιών στην υποδομή σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train και κατόπιν έκτακτης ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

   Συγκεκριμένα, επηρεάστηκαν τα ακόλουθα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών: 11300 (Πάτρα – Αγ. Ανδρέας 06:23), 11301 (Αγ. Ανδρέας – Ρίο 06:32), 11302 (Ρίο – Αγ. Ανδρέας 07:07), 11350 (Αγ. Ανδρέας – Καμίνια 06:33), 11351 (Καμίνια – Αγ. Ανδρέας 07:03), 11303 (Αγ. Ανδρέας – Ρίο 07:32), 11304 (Ρίο – Αγ. Ανδρέας 08:07), 11352 (Αγ. Ανδρέας – Καμίνια 07:33) και 11353 (Καμίνια – Αγ. Ανδρέας 08:03).

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   Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, δρομολογήθηκαν λεωφορεία, τα οποία υποκατέστησαν τα παραπάνω σιδηροδρομικά δρομολόγια.

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