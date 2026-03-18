ΣΥΡΙΖΑ για αφθώδη πυρετό: “Μετά την ευλογιά, θα ξεπαστρέψει οριστικά την ελληνική κτηνοτροφία;”

Την ανησυχία του εκφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ελληνική κτηνοτροφία μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού.

Σε κοινή ανακοίνωση του τομεάρχη Αγροτικής Πολιτικής της ΚΟ, Βασίλη Κόκκαλη, και του τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διατυπώνεται το ερώτημα αν: «Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την ελληνική κτηνοτροφία»;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση: «Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ κρούει “τον κώδωνα του κινδύνου” προς την Κυβέρνηση της ΝΔ, μετά την επιβεβαίωση κρούσματος αφθώδους πυρετού στη χώρα μας, σε μια περίοδο που η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ασφυξίας. Πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη και μεταδοτική νόσο, που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, αν δεν υπάρξει άμεση, σοβαρή και πλήρως συντονισμένη αντίδραση.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί εύλογη ανησυχία στον κτηνοτροφικό κόσμο, ιδίως μετά την πρόσφατη εμπειρία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, όπου η κυβερνητική ολιγωρία, η έλλειψη σχεδίου και συντονισμού και η απουσία ουσιαστικής στήριξης προς τους κτηνοτρόφους, είχαν ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε καταστροφή χιλιάδες εκμεταλλεύσεις, να χαθεί ζωικό κεφάλαιο και να πληγεί ανεπανόρθωτα η παραγωγική βάση της χώρας.

Συνεχίζοντας στην ίδια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισημαίνει πως: «Η εικόνα εγκατάλειψης που βίωσαν οι άνθρωποι της υπαίθρου δεν πρέπει να επαναληφθεί. Σήμερα, απέναντι στον αφθώδη πυρετό, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει το παραμικρό περιθώριο να επαναλάβει τα ίδια εγκληματικά λάθη. Η προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας δεν είναι επικοινωνιακό ζήτημα ούτε πεδίο μικροπολιτικής διαχείρισης. Είναι ζήτημα επιβίωσης για χιλιάδες οικογένειες, για την περιφερειακή οικονομία και για την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απαιτεί:

Άμεση ενεργοποίηση ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης, με σαφείς αρμοδιότητες και επιχειρησιακή ετοιμότητα σε όλες τις περιφέρειες.

Καθολικούς και αυστηρούς ελέγχους στη διακίνηση ζώων και ζωικών προϊόντων, με πλήρη αξιοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών

Ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, που παραμένουν υποστελεχωμένες και χωρίς επαρκή μέσα, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις.

Συνεχή, διαφανή και υπεύθυνη ενημέρωση των κτηνοτρόφων και των τοπικών κοινωνιών.

Άμεση πρόβλεψη για πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικά εμπόδια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ–ΠΣ προειδοποιεί: οποιαδήποτε καθυστέρηση, οποιαδήποτε ολιγωρία και οποιαδήποτε υποτίμηση της κατάστασης θα συνιστούν συνειδητή πολιτική επιλογή, με βαρύτατο κόστος για την ελληνική κτηνοτροφία και την οικονομία της χώρας. Οι κτηνοτρόφοι δεν αντέχουν άλλη εγκατάλειψη. Η χώρα δεν αντέχει άλλη αποτυχία. Η ευθύνη πλέον έχει ονοματεπώνυμο και αυτή η ευθύνη δεν θα επιτραπεί να συγκαλυφθεί».