Αφθώδης πυρετός: Lockdown στην κτηνοτροφία της Λέσβου μετά το πρώτο κρούσμα

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές της Λέσβου μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος αφθώδους πυρετού όπως ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύρος Πρωτοψάλτης, περιγράφοντας μία εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση για το ζωικό κεφάλαιο του νησιού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον ΑΝΤ1, το αποτέλεσμα από το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς έφθασε τη Δευτέρα το απόγευμα, επιβεβαιώνοντας το ύποπτο κρούσμα που είχε εμφανιστεί από την Κυριακή στη Λέσβο. Σε μία προσπάθεια να καθησυχάσει τους πολίτες, υπογράμμισε με απόλυτο τρόπο ότι «δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία», ενώ διευκρίνισε ακόμη ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ούτε από την κατανάλωση κρέατος.

Ο Γενικός Γραμματέας στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο που μεταδίδεται η νόσος, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για νόσημα κατηγορίας άλφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ταχύτατη διασπορά και σοβαρές επιπτώσεις στο ζωικό κεφάλαιο. Όπως είπε, ο αφθώδης πυρετός αφορά βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοιρινά, γεγονός που σημαίνει ότι η απειλή εκτείνεται σχεδόν στο σύνολο της κτηνοτροφικής παραγωγής. Μάλιστα, χαρακτήρισε τη νόσο ακόμη πιο μεταδοτική από την ευλογιά, κυρίως ως προς την ταχύτητα εξάπλωσης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στους τρόπους μετάδοσης, εξηγώντας ότι η διασπορά δεν γίνεται μόνο με επαφή μεταξύ των ζώων, αλλά και αερογενώς, καθώς και μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας, από ρούχα, οχήματα, τροχούς και διάφορα υλικά.

Στο πλαίσιο των πρώτων παρεμβάσεων, ο Σπύρος Πρωτοψάλτης αποκάλυψε ότι αυτήν τη στιγμή δεν επιτρέπεται να εξέλθει τίποτα από τη Λέσβο σε ό,τι αφορά ζωικά προϊόντα και υποπροϊόντα, περιγράφοντας ουσιαστικά μία κατάσταση αυστηρού περιορισμού για την τοπική κτηνοτροφία. «Ουσιαστικά έχουμε ένα lockdown στη Λέσβο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη και απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση απ’ όλους τους εμπλεκόμενους.

Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι η εκτροφή στην οποία εντοπίστηκε το κρούσμα θα οδηγηθεί σε πλήρη θανάτωση των ζώων, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο εκρίζωσης. Όπως εξήγησε, η ευρωπαϊκή προσέγγιση απέναντι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η άμεση εξάλειψη της εστίας, ακριβώς λόγω της εξαιρετικής επικινδυνότητας του νοσήματος.

Την ίδια ώρα, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανάλυση για τον προσδιορισμό του στελέχους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο που θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό της διασποράς. Όπως είπε, αναμένονται επίσης οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω εκτελεστικής απόφασης, η οποία θα ορίσει με σαφήνεια τα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο Γενικός Γραμματέας και στην επικείμενη πασχαλινή περίοδο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά κρίσιμο διάστημα λόγω της αυξημένης ζήτησης, των μετακινήσεων και των σφαγών. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι την αντίστοιχη περίοδο πέρσι είχε καταγραφεί σημαντική αύξηση κρουσμάτων ευλογιάς, ακριβώς λόγω της έντονης κινητικότητας. Το μήνυμα που εξέπεμψε ήταν σαφές: δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να επαναληφθεί φέτος ένα αντίστοιχο φαινόμενο, καθώς οι συνέπειες για την κτηνοτροφία θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές.