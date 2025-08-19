ΣΥΡΙΖΑ: «Αποχαιρετάμε τον Ευτύχη Μπιτσάκη, έναν κομμουνιστή διανοούμενο με διεθνή αναγνώριση»

Tα συλληπητήρια του για τον θάνατο του Ευτύχη Μπιτσάκη εκφράζει με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Στην ανακοίνωση αναφέρει: «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποχαιρετά το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, τον αγωνιστή Ευτύχη Μπιτσάκη, έναν κομμουνιστή διανοούμενο και επιστήμονα με διεθνή αναγνώριση, ο οποίος συνέβαλε στον εμπλουτισμό της αριστερής σκέψης. Εντάχθηκε από μικρή ηλικία στην Εθνική Αντίσταση. Στα “πέτρινα χρόνια”, συνελήφθη, καταδικάστηκε σε θάνατο και στη συνέχεια, μετά την μετατροπή της ποινής του, πέρασε από φυλακές και εξορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την εξορία, ως στέλεχος του ΚΚΕ δραστηριοποιήθηκε σε διάφορους τομείς. Στην σπουδάζουσα της ΕΔΑ Αθήνας ως γραμματέας, στην εφημερίδα Αυγή, στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΑ, υπεύθυνος του θεωρητικού περιοδικού «Σύγχρονα Θέματα». Η δικτατορία τον βρήκε στο Παρίσι για τη συνέχιση των σπουδών του, όπου ανέπτυξε πλούσια αντιστασιακή δραστηριότητα. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα συνέχισε την πολιτική του δράση και το συγγραφικό του έργο. Ο Ευτύχης Μπιτσάκης ήταν ομότιμος καθηγητής Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ενεργός μέχρι το τέλος, πολυγραφότατος και ακατάβλητος, μέλος της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, έμεινε συνεπής με όσα πρέσβευε, διατηρώντας τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των καιρών.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».