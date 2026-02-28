Συνεδριάζει υπό τον Μητσοτάκη το έκτακτο ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Συνεδριάζει το απόγευμα του Σαββάτου 28/2 το έκτακτο ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η απόφαση για έκτακτο ΚΥΣΕΑ ήρθε μετά την κοινή επιχείρηση Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν με την κωδική ονομασία «Lion’s Roar».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πριν από λίγο τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊχάν.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.