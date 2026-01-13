Συνάντηση Μιχαηλίδου με τον Κύπριο υπουργό Δικαιοσύνης – Στο επίκεντρο η ισότητα, η έμφυλη βία και η κοινωνική επανένταξη

Συνάντηση εργασίας με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κώστα Φυτιρή, είχε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου σε ζητήματα ισότητας των φύλων, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικής συνοχής.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις κοινές αρμοδιότητες των υπουργείων τους, με έμφαση στην ισότητα των φύλων και την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στις συζητήσεις που είχε στην πρόσφατη συνάντησή της στη Ρώμη με την επίτροπο Ισότητας των Φύλων της Κυπριακής Δημοκρατίας, Josie Christodoulou, ενώ ο Κώστας Φυτιρής περιέγραψε τις δράσεις που υλοποιούνται στην Κύπρο, όπως το panic button και η θεσμική αναγνώριση του όρου της γυναικοκτονίας.

Από ελληνικής πλευράς, παρουσιάστηκε το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ξενώνων φιλοξενίας και των συμβουλευτικών κέντρων για γυναίκες θύματα βίας, που υποστηρίζουν σε ετήσια βάση περίπου 500 γυναίκες και τα παιδιά τους, καθώς και ο ελεγκτικός μηχανισμός που διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ειδική αναφορά έγινε στο Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου για την πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας, το οποίο υπεγράφη τον Οκτώβριο του 2024. Οι δύο πλευρές εξέφρασαν τη βούληση να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους, μέσω ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Κύπριου υπουργού για τα σωφρονιστικά ιδρύματα, συζητήθηκε το ζήτημα του κοινωνικού στίγματος των φυλακισμένων και αποφυλακισθέντων ατόμων. Η Δόμνα Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στα ειδικά προγράμματα μοριοδότησης της ΔΥΠΑ για ευάλωτες ομάδες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργοποίησης των εργοδοτών για την επανένταξη πρώην κρατουμένων στην αγορά εργασίας.

Με αφορμή τη συζήτηση αυτή, παρουσιάστηκε και το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία» για άτομα σε καθεστώς επισφαλούς στέγασης ή εργασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και υλοποιείται σε συνεργασία με τους δήμους.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου μετά τη συνάντηση δήλωσε: «Η σημερινή συνάντηση επιβεβαιώνει την κοινή μας βούληση να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου σε ζητήματα ισότητας και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανταλλάξαμε νέες ιδέες, εμπειρίες και καλές πρακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, τη λειτουργία συμβουλευτικών κέντρων και ξενώνων φιλοξενίας, καθώς και για πολιτικές κοινωνικής επανένταξης ευάλωτων ομάδων.

Το μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου για θέματα ισότητας και έμφυλης βίας αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται η στενή συνεργασία μας, ενώ συνεχίζουμε να ενδυναμώνουμε τον μεταξύ μας διάλογο κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τον διάλογο και τη συνεργασία μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς και με ίσα δικαιώματα για όλες και όλους».

Από την πλευρά του, ο Κώστας Φυτιρής, τόνισε: «Η σημερινή συνάντηση με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υπήρξε ιδιαίτερα ουσιαστική και εποικοδομητική. Μας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και να διερευνήσουμε τις προοπτικές στενότερης συνεργασίας, καθώς και ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών σε καίρια ζητήματα έμφυλης βίας, ισότητας των φύλων και προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ελλάδα διαθέτει σημαντική εμπειρία, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί δημιουργικά και από την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και επιτυχημένα προγράμματα στήριξης ευάλωτων ομάδων, όπως για παράδειγμα φυλακισμένων και αποφυλακισθεισών γυναικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση των πολιτικών πρόληψης, την αποτελεσματική προστασία των θυμάτων και τη συνολική αντιμετώπιση του φαινομένου σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση με τη συμμετοχή του Κύπριου υπουργού και της επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε προσεχές Συμβούλιο EPSCO στις Βρυξέλλες.