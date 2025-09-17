Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Λιβύης

Οι δύο υπουργοί μετά την συνάντηση δεν έκαναν δηλώσεις

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Λιβύης
Πηγή: Χ
DEBATER NEWSROOM

Με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβυής, Taher Salem Al Baour, συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη (17/09) ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της συνάντησης δεν έγιναν δηλώσεις.

