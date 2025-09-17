Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Λιβύης

Με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβυής, Taher Salem Al Baour, συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη (17/09) ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

FM George Gerapetritis meets tdy @GreeceMFA the Acting FM of the Government of National Unity of Libya, Taher Salem Al Baour



Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour

September 17, 2025

Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της συνάντησης δεν έγιναν δηλώσεις.