Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Λιβύης
Οι δύο υπουργοί μετά την συνάντηση δεν έκαναν δηλώσεις
Με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβυής, Taher Salem Al Baour, συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη (17/09) ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.
FM George Gerapetritis meets tdy @GreeceMFA the Acting FM of the Government of National Unity of Libya, Taher Salem Al Baour
FM George Gerapetritis meets tdy @GreeceMFA the Acting FM of the Government of National Unity of Libya, Taher Salem Al Baour

Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour
Σημειώνεται ότι μετά το πέρας της συνάντησης δεν έγιναν δηλώσεις.
