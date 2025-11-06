Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον αναπληρωτή ΥΠΕΞ των ΗΠΑ

Με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αρμόδιο για θέματα Διοίκησης και Πόρων, Michael Rigas θα συναντηθεί αύριο Παρασκευή 7 Νοεμβρίου ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Θα προηγηθεί, στις 12:30 μ.μ., η υπογραφή της Διμερούς Συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ για την πρόσβαση στην απασχόληση των μελών των οικογενειών υπαλλήλων διπλωματικών αποστολών Ελλάδας-ΗΠΑ, από την υφυπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Michael Rigas, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη και της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.