Γεραπετρίτης: Σήμερα η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου

Διαδοχικές συναντήσεις με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων θα έχει σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά με θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Ειδικότερα, στις 09:30 θα ενημερώσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιάμιση ώρα αργότερα, στις 11:00, θα συναντηθεί με τον γενικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Στις 12:00 θα ενημερώσει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Στις 13:00 θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο.

Το απόγευμα, στις 17:00, θα ενημερώσει την πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου.