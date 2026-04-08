Δούκας: “Έτοιμη η Βασιλίσσης Όλγας – Θα μειωθεί έως 20% η συμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή”

Για την ολοκλήρωση των εργασιών στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας μίλησε ο δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90.1, είπε: «Εκτιμούμε ότι ο πολυτροπικός αυτός δρόμος της Βασιλίσσης Όλγας μαζί με την αναστροφή της Αμαλίας στις ώρες αιχμής θα μειώσει 15 με 20% τη συμφόρηση στην ευρύτερη περιοχή».

«Έχει περάσει από 40 κύματα αυτός ο δρόμος, είναι κλειστός από το 2020. Είναι ένα έργο το οποίο έχει μεγάλη σημασία διότι είναι ένας δρόμος μικρός αλλά με πολύ μεγάλη αξία. Αυτήν τη στιγμή βάζουμε τις τελικές πινελιές, δηλαδή φτιάχνουμε κάποια σημεία στο, χώρο του πρασίνου, βάζουμε τις τελικές σημάνσεις για το τραμ και τα ηλεκτρικά λεωφορεία. Τρόλεϊ δεν θα υπάρχει. Είναι πολυτροπικός ο δρόμος, δηλαδή υπάρχουν ηλεκτρικά λεωφορεία, τραμ, και ταυτόχρονα θα υπάρχει και δρόμος ήπιας κυκλοφορίας.

Από τη μια πλευρά που είναι από την Αμαλίας δεξιά δεν σταμάτησαν πότε να μπαίνουν τα αμάξια διότι εξυπηρετούνταν συνέχεια ο όμιλος Αντισφαίρισης, τώρα θα ανοίξει ο απέναντι δρόμος. Είναι ένα έργο το οποίο έχει έναν πολύ ωραίο πεζόδρομο, ενώνει την Όλγας με το Ζάππειο. Ταυτόχρονα έχουν γίνει πολύ σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα. Νέα δίκτυα ομβρίων υδάτων, ειδικές διαμορφώσεις και κλήσεις», τόνισε.

«Το εργοτάξιο κλείνει άμεσα, με την αποχώρηση των εργατών αύριο ή μεθαύριο. Θα υπάρξει κάποια λογική εγκαινίων την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε καθ’ όλα έτοιμοι», συμπλήρωσε.