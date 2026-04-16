Κυριάκος Μητσοτάκης: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και την υιοθέτηση πανευρωπαϊκού ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συγκλήθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, στην οποία εκπροσωπήθηκαν 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε μέρος η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε για την απόφαση της Ελλάδας να νομοθετήσει σύντομα την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέτρο που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκός μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας, καθώς και ευρωπαϊκή ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης, ώστε οι εθνικές πρωτοβουλίες να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη νομοθεσία της ΕΕ.