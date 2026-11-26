Στις Βρυξέλλες βρίσκεται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της ευρωζώνης, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε διευρυμένη σύνθεση, με τη συμμετοχή των ηγετών και των 27 κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ, θα ενημερώσουν τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, τις αναπτυξιακές προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς και τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει.