Στην Τήνο ο Νίκος Δένδιας για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και την επέτειο του τορπιλισμού της «Έλλης»

Θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό στις εκδηλώσεις της 15ης Αυγούστου

ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας θα μεταβεί, αύριο, Παρασκευή 15 Αυγούστου, στην Τήνο όπου θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη».

