Δένδιας στο Defence Side Event: “Με μεγάλο εξομοιωτή την τεχνολογία οι Ένοπλες Δυνάμεις εισέρχονται σε νέα εποχή”

Την ανάγκη αξιοποίησης «του μεγάλου εξομοιωτή, της τεχνολογίας» για τον εκσυγχρονισμό των δομών, των δυνατοτήτων αλλά και της λογικής με την οποία λειτουργούν οι Ένοπλες Δυνάμεις τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος συμμετείχε χθες, Πέμπτη 28 Μαϊου, σε συζήτηση με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της «Saronic Technologies», Ντίνο Μαυρούκα και τον δημοσιογράφο Βασίλη Νέδο στο Defence Side Event, που διοργάνωσε το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) στο πλαίσιο των Παναθηναίων, με θέμα «Naval Power in a Charging Security Environment».

«Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον μεγάλο εξομοιωτή, την τεχνολογία. Μπορούμε κινητροδοτώντας την τεχνολογία να δημιουργήσουμε τέτοιους πολλαπλασιαστές ισχύος, ώστε να εξισορροπήσουμε τη δυνατότητα που υπάρχει να αντιμετωπίσουμε μια δεκαπλάσια απειλή», επεσήμανε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα δεν κινείται στο κενό, δεν κινείται στη στρατόσφαιρα. Είναι σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο γεμάτο προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή της, αλλά και στην στενότερη περιοχή της αντιμετωπίζει μια δεδομένη απειλή. Η ιδιαιτερότητα της απειλής που αντιμετωπίζει έγκειται στο ότι είναι δεκαπλάσια αριθμητικά από εμάς».

«Είναι προφανές ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Βεβαίως με έξυπνες επιλογές. Έχουμε δεδομένο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν. Έχουμε δεδομένες δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας. Άρα, εάν απορροφήσεις τόσους πόρους ώστε η ελληνική κοινωνία να επιστρέψει σε κατάσταση κρίσης, δεν κέρδισες τίποτα. Μια υπερχρεωμένη χώρα είναι πάντα μια ανίσχυρη χώρα εξ ορισμού. Πρέπει με δεδομένα οικονομικά να κάνουμε έξυπνες επιλογές, τεχνολογικά προηγμένες, που να λειτουργήσουν ως εξομοιωτές ισχύος και να αποτρέψουμε την απειλή εναντίον μας», εξήγησε.

«Είναι ίσως η πρώτη φορά που βλέπω τόσο καθαρά και τόσο αισιόδοξα ότι μπορούμε να το καταφέρουμε εάν συνεχίσουμε να λειτουργούμε με τον τρόπο που λειτουργούμε τα τελευταία χρόνια», ξεκαθάρισε.

Για το Πολεμικό Ναυτικό, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι «θα έχουμε τέσσερα εξαιρετικά γαλλικά βαπόρια, τις φρεγάτες FDI», τις οποίες χαρακτήρισε «ίσως το καλύτερο βαπόρι στον πλανήτη σε αυτήν την κατηγορία» και συμπλήρωσε: «Από εκεί και πέρα, έχουμε μια αρχική συμφωνία με τους Ιταλούς για να πάρουμε 2+2 “Bergamini”, επίσης εξαιρετικά πλοία. Με τη βοήθεια και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά θα κάνουμε ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμου των τεσσάρων ΜΕΚΟ και κρατώντας και σε ρόλο πια όμως κορβέτας, έναν αριθμό από τις παλιές μας “Kortenaer”, τις φρεγάτες μας “S”. Νομίζω το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό με τις υπόλοιπες μονάδες θα είναι σε μια εξαιρετική κατάσταση εάν το δούμε συμβατικά».

«Ο πλανήτης έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει όλα. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι και σε αυτό να κάνουμε ένα άλμα. Έχουμε δημιουργήσει μια σειρά από δομές μέσα στο σύστημα των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, Διεύθυνση Καινοτομίας στο πλαίσιο του ΓΕΕΘΑ και από εκεί και πέρα ανάλογες Διευθύνσεις, είτε Καινοτομίας είτε Πληροφορικής είτε νέων δυνατοτήτων σε όλους τους επιμέρους κλάδους, οι οποίοι έχουν μπει στη λογική της εξέλιξης νέων συστημάτων και νέων πλατφορμών», ανέλυσε.

Για το ΕΛΚΑΚ, ο κ. Δένδιας είπε ότι «σε αυτό μάς βοηθάει αφενός μεν το ΕΛΚΑΚ. Δηλαδή ένα εξαιρετικό νομικό πρόσωπο, μια νέα προσπάθεια η οποία μπορεί χρηματοδοτικά να βοηθήσει την καινοτομία και την εισαγωγή της στις Ένοπλες Δυνάμεις, μέσω μιας καινούργιας αντίληψης που ζητά από το οικοσύστημα Αμυντικής Καινοτομίας, πρώτα της Ελλάδας και μετά των φίλων μας χωρών, όχι να μας δώσουν ή να μας πουλήσουν πλατφόρμες, αλλά να μας προσφέρουν λύσεις στα προβλήματα της επόμενης ημέρας, όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε».

Αναφέρθηκε στον τρόπο που αντιμετωπίζουν, πλέον, οι Ένοπλες Δυνάμεις drones λέγοντας ότι «με τη βοήθεια του ΕΛΚΑΚ, με τη βοήθεια του ΚΕΤΑΚ (που είναι το ερευνητικό κέντρο των Ενόπλων Δυνάμεων), με τη βοήθεια της ΕΑΒ και με τη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα, έχουμε δώσει μια απάντηση και η απάντηση αυτή λέγεται “ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ“, ένα anti-drone σύστημα». «Δοκιμάστηκε στο Αιγαίο, μετά δοκιμάστηκε σε πραγματικές συνθήκες στην Ερυθρά Θάλασσα, εξοπλίζει τις μεγάλες ναυτικές μας πλατφόρμες», πρόσθεσε.

«Η λογική είναι ότι οι μεγάλες μας πλατφόρμες πρέπει να λειτουργούν μέσα σε ένα περιβάλλον που να μην είναι εκτεθειμένες, σε μια επιχείρηση από τη στεριά με την οποία ένα πολύ μικρό drone θαλάσσης που αξίζει 50 ή 100 χιλιάδες ευρώ να καταστρέψει μια φρεγάτα η οποία αξίζει 1 δισεκατομμύριο», σημείωσε.

«Η λογική είναι να μπορέσει το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό να λειτουργήσει με έναν συνδυασμό αυτόνομων σκαφών είτε επάνω στη θάλασσα είτε κάτω από τη θάλασσα και να μπορέσει να χρησιμοποιήσει σαν στρατηγικά εργαλεία της τις μεγάλες του πλατφόρμες, ώστε να μπορούν και αυτές οι οποίες για πρώτη φορά στην ιστορία μας θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν στρατηγικά όπλα, να μπορέσουν να παίξουν τον βαρύ ρόλο που το μέγεθός τους και το κόστος τους επιβάλλει», τόνισε.

Για τη συνεισφορά Ελλήνων καθηγητών από το εξωτερικό στο όλο εγχείρημα, ο υπουργός επεσήμανε: «Έχουμε, ήδη, δεχτεί βοήθεια από Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού και τους είμαστε ευγνώμονες γι’ αυτό. Και πραγματικά βοήθεια χωρίς κανένα όφελος, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, σαν προϊόν απλής αγάπης για την πατρίδα ή για την πατρίδα των γονιών τους και αγνού πατριωτισμού. Πιστεύω ακράδαντα ότι πάντα, διαχρονικά, στην ιστορία μας είχαμε τη δυνατότητα να συγκεντρώνουμε δυνάμεις από τον απανταχού Ελληνισμό».

«Υπάρχει ένα λαμπρό παράδειγμα, το μόνο θωρηκτό του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, το μόνο επιπλέον στον πλανήτη ολόκληρο, το θωρηκτό “Αβέρωφ”. Το “Αβέρωφ” φτιάχτηκε, κατασκευάστηκε, αγοράστηκε, αποκτήθηκε σε μεγάλο βαθμό μετά από τη δωρεά ενός ανθρώπου που φέρει το όνομά του, ο οποίος ουδέποτε στη ζωή του πάτησε ελληνικό έδαφος. Δεν ήρθε στην Ελλάδα, όμως, μη όντας στην Ελλάδα, κερδίζοντας πολλά χρήματα έξω από την Ελλάδα, αγαπούσε πάντα την πατρίδα και μας έδωσε τα εργαλεία που μας επέτρεψαν να κερδίσουμε στους Βαλκανικούς Πολέμους. Ο απανταχού Ελληνισμός μπορεί και να επιστρέψει. Και να επιστρέψει υπό την έννοια της προσφοράς, δεν είναι κατ’ ανάγκην σωματική επιστροφή και να μας βοηθήσει πάρα πολύ», συμπλήρωσε.

Για τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και του τοπικού οικοσυστήματος στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Δένδιας είπε ότι «προσπαθούμε να πετύχουμε όχι απλώς να υπάρχει μια παραγωγή της τάξεως του 25% κατ’ ελάχιστον εντός της χώρας», αλλά να μεταφερθεί «στη χώρα τεχνογνωσία, η οποία να επιτρέψει στη χώρα και να την αποκτήσει και να την εξέλιξει».

«Αυτό είναι για μας το βασικό ερώτημα και η βασική πρόκληση. Και είμαι απολύτως βέβαιος ότι με τις νέες τεχνολογίες αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Η μεταφορά γραμμών παραγωγής και η μεταφορά τεχνογνωσίας στη χώρα είναι κάτι το πολύ πιο εύκολο από ό,τι ήταν εδώ και μερικά χρόνια. Άρα, νομίζω ότι είναι και πάλι μια μοναδική ευκαιρία για εμάς. Και βεβαίως ψάχνουμε για διεθνείς εταίρους. Δεν τα ξέρουμε όλα, δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Ενδιαφερόμαστε όμως αυτή η εταιρική σχέση, ξαναλέω, το λέω τρίτη φορά για να γίνει κατανοητό, να μην είναι μια σχέση αγοραστή προς πωλητή, αλλά μία σχέση συνεταίρου, ο οποίος θα αποκτήσει τεχνογνωσία, θα μπορέσει να την αναπτύξει και να την επανεξάγει», υπογράμμισε.

Ανέλυσε, δε, ότι «πλέον και εμείς με τη σειρά μας ανήκουμε σε μια σημαντική αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σημαντική αγορά και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια θα καταναλώσει πολλά χρήματα στην άμυνα».

«Είμαι διακηρυγμένα επικριτικός απέναντι στον κανονισμό SAFE Ι», εξήγησε και πρόσθεσε: «Αυτό το οποίο έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι έριξε χρήματα στη ζήτηση όταν η Ευρώπη αντιμετωπίζει πρόβλημα προσφοράς. Η Ευρώπη δεν έχει γραμμές παραγωγής προϊόντων και ιδίως προϊόντων νέας αμυντικής τεχνολογίας. Λέγοντας λοιπόν, ότι “εγώ επιδοτώ τη ζήτηση”, δηλαδή δίνω χρήματα για να αγοράσουμε προϊόντα τη στιγμή που δεν έχουν δημιουργηθεί γραμμές παραγωγής και βάζοντας μια ημερομηνία το 2030 για την παραλαβή των προϊόντων, στην πραγματικότητα αυξάνουμε την τιμή των υπαρχόντων προϊόντων, αφού πρέπει να παραχθούν μόνο από τις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής».

«Εμείς πρέπει να ετοιμαστούμε για τον Κανονισμό SAFE II», ανέφερε και εξήγησε: «Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε γραμμές παραγωγής, ιδίως σε προϊόντα νέας τεχνολογίας, για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τη ζήτηση που θα συνεχίσει να υπάρχει από την Ευρώπη στα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η πρόκληση και σε αυτό χρειαζόμαστε και τεχνογνωσία από συνεταίρους, ανθρώπους που θέλουν να έρθουν και να δημιουργήσουν εταιρική σχέση μαζί μας και να παράξουν μεταφέροντας τεχνολογία στην Ελλάδα».

Για την Τουρκία, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επεσήμανε: «Σέβομαι απολύτως την Τουρκία και σέβομαι απολύτως αυτό το οποίο έχει κατορθώσει και πρέπει να πω ότι για αυτό που κατόρθωσε είναι αξιέπαινη. Γιατί κατάφερε να δει έγκαιρα την τεχνολογία των αυτόνομων, ιδίως των αυτόνομων στον αέρα και να δημιουργήσει μια μεγάλη παραγωγική βάση. Να δημιουργήσει μια εξαγωγική βάση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε».

Για το πολιτικό σύστημα και την αντίληψη για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, τόνισε πως «πρέπει να διαμορφώσουμε μια κοινή αντίληψη για τις βασικές μας επιλογές» και πρόσθεσε: «Να εμπιστευτούμε την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, την εκάστοτε ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, να καταλήξει στις σωστές αποφάσεις και να εξαιρέσουμε από την πολιτική αντιπαλότητα το συγκεκριμένο υπουργείο, ώστε να μπορεί να κινηθεί».

Σημειώνεται ότι ο κ. Μαυρούκας, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση, ηγείται του σχεδίου ανάπτυξης προϊόντων, σε εφαρμογή του στρατηγικού οράματος της εταιρείας «Saronic Technologies»” Με 11 χρόνια εμπειρίας ως μέλος της Δύναμης Ειδικών Επιχειρήσεων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ (Navy SEAL) και με 8 αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες, διαθέτει άμεση γνώση του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει η προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία. Είναι κάτοχος MBA από το Wharton School of Business και πτυχίου BS Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Rutgers.

Στη συζήτηση παρέστησαν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο υπαρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, ο γενικός διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας και ο διευθυντής του ΣΤ’ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης.

Παρευρέθη, επίσης, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.