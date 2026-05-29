Δένδιας για Άλωση της Κωνσταντινούπολης: “Η πολιτισμική κληρονομιά της βυζαντινής περιόδου παραμένει ζωντανή μέσω της ελληνικής γλώσσας”

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ για τα 573 χρόνια από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, ανέφερε: «Η πολιτισμική κληρονομιά της βυζαντινής περιόδου παραμένει ζωντανή μέσω της ελληνικής γλώσσας, της γραμματείας και της ορθόδοξης πίστης».

May 29, 2026

«Μια κληρονομιά», συνέχισε, «που διαφύλαξε ζωντανή τη φλόγα του Ελληνισμού, “φώτισε” την Αναγέννηση και έβαλε τη σφραγίδα της στον σύγχρονο ευρωπαϊκό πολιτισμό».

«Η φράση “ουκ εάλω η Πόλις” παραμένει σύμβολο της άσβεστης ιστορικής μνήμης και της εθνικής συνέχειας», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.