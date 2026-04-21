Γκαμπριέλ Ατάλ: “Είναι ο έρωτας της ζωής μου” – Η εξομολόγηση του πρώην πρωθυπουργού της Γαλλίας για τον Στεφάν Σεζουρνέ

Ο Γκαμπριέλ Ατάλ, πρωθυπουργός της Γαλλίας από Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 2024 και πιθανός υποψήφιο για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, έδωσε λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή, σε τηλεοπτική συνέντευξη, με αφορμή την επικείμενη κυκλοφορία του πρώτου του βιβλίου «Un homme libre».

Ο 37χρονος, που είναι ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Γαλλίας, μίλησε για τη μακροχρόνια «σχέση ζωής» που έχει με τον 41χρονο Στεφάν Σεζουρνέ, πρώην υπουργό της κυβέρνησης Μακρόν και νυν εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική.

Η σχέση των δύο ανδρών ξεκίνησε το 2015, μετά από μια συνάντηση εργασίας στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Εκείνη την εποχή, ο Σεζουρνέ ήταν σύμβουλος του Εμανουέλ Μακρόν και ο Ατάλ εργαζόταν για τη μέντορά του, την υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρισόλ Τουρέν.

«Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά», είπε χαρακτηριστικά ο Γκαμπριέλ.

Πολύ γρήγορα, ο δεσμός τους εξελίχθηκε σε μια ισχυρή σχέση, την οποία επέλεξαν να κρατήσουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, τα πιεστικά τους προγράμματα και οι απαιτήσεις της πολιτικής τους καριέρας οδήγησαν το ζευγάρι στον χωρισμό το 2022.

Σε συνέντευξή του το 2021 στο περιοδικό «Gala», ο Ατάλ είχε πει ότι ήθελε να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ της προσωπικής του ζωής και της πολιτικής του δέσμευσης.

Οι δύο άνδρες είχαν μάλιστα συνάψει διακριτικά σύμφωνο συμβίωσης πριν χωρίσουν.

Μετά από δύο χρόνια χωρισμού, οι δύο άνδρες έδωσαν στη σχέση τους μια δεύτερη ευκαιρία. Το ζευγάρι τα ξαναβρήκε μετά τη διάλυση της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, τον Ιούνιο του 2024.

«Ποτέ δεν χάσαμε πραγματικά την επαφή. Συνεχίσαμε να μιλάμε, σαν να μην θέλαμε ο χωρισμός να είναι οριστικός και να γίνει πραγματικότητα», εξήγησε ο Ατάλ, νυν γενικός γραμματέας του κόμματος Αναγέννηση του Εμανουέλ Μακρόν.

«Είναι δύσκολο για ζευγάρια ανδρών να γίνουν γονείς. Η υιοθεσία είναι εφικτή βάσει νόμου αλλά είναι μια μακρά διαδικασία με αβέβαιο αποτέλεσμα» είπε στο πλαίσιο αυτό ο 37χρονος Ατάλ

«Έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές και χωρισμούς. Νιώθω εξαιρετικά τυχερός από αυτή την άποψη», κατέληξε o 37χρονος πολιτικός.