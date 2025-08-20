Στην Αθήνα σήμερα ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών – Θα συναντηθεί με Γεραπετρίτη

Συνάντηση με τον μεταβατικό υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ αλ-Σαϊμπανί, θα έχει σήμερα Τετάρτη 20/8 ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η συνάντησή τους θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 μ.μ., ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τρίτη 19/8, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με ισραηλινή αντιπροσωπεία στο Παρίσι για συνομιλίες που επικεντρώθηκαν στην «αποκλιμάκωση».

Όπως μετέδωσε το συριακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA, οι συνομιλίες αφορούσαν «αριθμό φακέλων που συνδέονται με την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή και στη νότια Συρία» και «την αποκλιμάκωση και τη μη επέμβαση στις συριακές εσωτερικές υποθέσεις».