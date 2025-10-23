Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο Μητσοτάκης – Θα ζητήσει ξανά νέες αμυντικές δυνατότητες για όλα τα κράτη-μέλη

Με πλούσια ατζέντα και με επίκεντρο την Ουκρανία, την άμυνα, την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την πράσινη μετάβαση συνεδριάζει σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Πρώτο θέμα είναι η Ουκρανία, όπου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα κάνουν απολογισμό της οικονομικής και στρατιωτικής κατάστασης, με παρόντα τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Θα είναι χαρά μου να καλωσορίσω τον πρόεδρο Ζελένσκι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα συζητήσουμε πώς να υποστηρίξουμε περαιτέρω την Ουκρανία καθώς αντιμετωπίζει τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας. Η δέσμευσή μας είναι ακλόνητη. Η πορεία μας είναι ξεκάθαρη. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, ενισχύοντας παράλληλα την Ουκρανία στην επιδίωξη της ειρήνης», ανέφερε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα μέσω Χ. It will be my pleasure to welcome President @ZelenskyyUa at tomorrow’s European Council. We will discuss how to further support Ukraine as it faces Russia’s war of aggression.



Our commitment is unwavering. Our course is clear. We will keep increasing pressure on Russia while…— António Costa (@eucopresident) October 22, 2025

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τετάρτης, η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία για τη 19η δέσμη κυρώσεων κατά της Μόσχας, η οποία, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει την πλήρη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) και επιπλέον μέτρα εναντίον του στόλου των δεξαμενόπλοιων-φαντασμάτων που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να παρακάμπτει τις κυρώσεις της Δύσης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Ουκρανία είναι το σχέδιο της Κομισιόν να χρησιμοποιηθούν τα ταμειακά υπόλοιπα των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ για να χορηγηθεί στο Κίεβο δάνειο τάξεως 140 δισεκατομμυρίων ευρώ την περίοδο 2026-2027.

Στον τομέα της άμυνας, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να παροτρύνουν τα κράτη μέλη της ΕΕ να βελτιώσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες ως το 2030.

Σύμφωνα με το σχέδιο των συμπερασμάτων, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να υπενθυμίσει ότι «μια ισχυρότερη και πιο ικανή Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας θα συμβάλει θετικά στην παγκόσμια και διατλαντική ασφάλεια και θα συμπληρώνει το ΝΑΤΟ, το οποίο παραμένει, για τα κράτη που είναι μέλη του, θεμέλιο της συλλογικής τους άμυνας». Θα προσθέτει, επίσης, ότι «θα λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας όλων των κρατών μελών, σύμφωνα με τις Συνθήκες».

Όσον αφορά στην ανταγωνιστικότητα και την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επικεντρωθεί σε τρία βασικά θέματα: Στις προσπάθειες για την απλούστευση και τη μείωση των γραφειοκρατικών βαρών, στη διεξαγωγή στρατηγικής συζήτησης για το πώς θα επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι της ΕΕ και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης και στα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Στο θέμα της Μέσης Ανατολής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναμένεται να χαιρετίσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Γάζα και να καλέσει όλα τα μέρη να συνεργαστούν εποικοδομητικά για να εφαρμόσουν τη συμφωνία «πλήρως» και «χωρίς καθυστέρηση», «επιτρέποντας έτσι την οριστική παύση των εχθροπραξιών».

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Τι θα ζητήσει ο Μητσοτάκης

Κατά τις εργασίες της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογραμμίσει την κρίσιμη διάσταση της προσέγγισης των «360 μοιρών», ώστε κάθε νέα ευρωπαϊκή αμυντική δυνατότητα να προστατεύει όλα τα κράτη-μέλη, ήτοι όχι μόνο όσα βρίσκονται στα ανατολικά σύνορα της ΕΕ, αλλά και όσα βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης και αντιμετωπίζουν απειλές από τον Νότο.

Στα της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της διπλής μετάβασης (πράσινης και ψηφιακής), που αναμένεται να αποτελέσουν βασικό μέρος της συζήτησης των 27 Ευρωπαίων ηγετών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόκειται σύμφωνα με τις ίδιες πηγές να επαναλάβει ότι είναι απαραίτητη η οικοδόμηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, καθώς και μεγαλύτερης ενοποίησης των αγορών μέσω διασυνδέσεων και δικτύων, ώστε να μην είναι υψηλότερες οι τιμές ενέργειες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αναφορικά με τη συζήτηση για την πράσινη μετάβαση και την απανθρακοποίηση, ο πρωθυπουργός αναμένεται να υπογραμμίσει ότι απαιτείται πραγματισμός, ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους, που έχουν τεθεί και την κοινωνική συνοχή και ανταγωνιστικότητα. Άλλωστε, οι κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι το συγκεκριμένο θέμα αναλύει ο κ. Μητσοτάκης με άρθρο του στους Financial Times, όπου μεταξύ άλλων επισήμανε ότι θα χρειαστεί μεγαλύτερη ευελιξία για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η ΕΕ.