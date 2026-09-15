Μπακογιάννης: “Λύση εδώ και τώρα για τους κατοίκους της Κυψέλης – Ξεκάθαρες απαντήσεις για τις ζημιές στις πολυκατοικίες”
"Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, χωρίς επιβάρυνση των κατοίκων"
«Άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις, για τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης, απαιτούν οι τελευταίες εξελίξεις», τονίζει σε ανακοίνωση της παράταξης “Aθήνα ψηλά” ο επικεφαλής της, Κώστας Μπακογιάννης.
Επίσης, ζητά «έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία των κατοίκων και εκπροσώπων της “Ελληνικό Μετρό” και του ΤΕΕ».
Τέλος ο κ. Μπακογιάννη σημειώνει: «Πριν επανεκκινήσουν οι εργασίες, απαιτούμε πλήρη δημοσιοποίηση των ελέγχων, εγγυήσεις ασφάλειας και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης όλων των ζημιών, χωρίς επιβάρυνση των κατοίκων».
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις