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Μπακογιάννης: “Λύση εδώ και τώρα για τους κατοίκους της Κυψέλης – Ξεκάθαρες απαντήσεις για τις ζημιές στις πολυκατοικίες”

"Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης, χωρίς επιβάρυνση των κατοίκων"

Μπακογιάννης: “Λύση εδώ και τώρα για τους κατοίκους της Κυψέλης – Ξεκάθαρες απαντήσεις για τις ζημιές στις πολυκατοικίες”
ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ/EUROKINISSI
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«Άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις, για τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης, απαιτούν οι τελευταίες εξελίξεις», τονίζει σε ανακοίνωση της παράταξης “Aθήνα ψηλά” ο επικεφαλής της, Κώστας Μπακογιάννης.

   Επίσης, ζητά «έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία των κατοίκων και εκπροσώπων της “Ελληνικό Μετρό” και του ΤΕΕ».

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   Τέλος ο κ. Μπακογιάννη σημειώνει: «Πριν επανεκκινήσουν οι εργασίες, απαιτούμε πλήρη δημοσιοποίηση των ελέγχων, εγγυήσεις ασφάλειας και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης όλων των ζημιών, χωρίς επιβάρυνση των κατοίκων».

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