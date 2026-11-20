Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου στη Σαλαμίνα, μετά από σύγκρουση μηχανής και αυτοκινήτου, με δύο σοβαρά τραυματίες.

Το τροχαίο έγινε λίγο πριν από τις 22:00 στη Λεωφόρο Αιαντείου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια 80χρονη οδηγός επιχείρησε να κάνει αναστροφή με το αυτοκίνητό της, προκειμένου να κατευθυνθεί προς πρατήριο καυσίμων.

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Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, το αυτοκίνητο φέρεται να βρέθηκε στην πορεία της διερχόμενης μηχανής, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει σφοδρή σύγκρουση.

Η στιγμή του τροχαίου έχει καταγραφεί σε βίντεο που δημοσίευσε το CretaOne, στο οποίο αποτυπώνεται δραματικές στιγμές του ατυχήματος.

Από τη δύναμη της σύγκρουσης, ο οδηγός της μοτοσικλέτας βρέθηκε κάτω από το αυτοκίνητο, ενώ ο δεύτερος επιβαίνων εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα.

Και οι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς συνέβη η σύγκρουση.