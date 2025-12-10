Σωκράτης Φάμελλος: Στα μπλόκα των αγροτών την Πέμπτη 11/12 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να βρεθεί στα μπλόκα των αγροτών την Πέμπτη 11/12.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε και επίσημα γνωστό, αύριο Πέμπτη 11/12, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος θα επισκεφθεί τα αγροτικά μπλόκα του Ε65 (στις 17.00) και της Νίκαιας (στις 18.30).