Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών;
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Τα μπλόκα ωφελούν τον αγώνα και τη δημόσια εικόνα των αγροτών; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σωκράτης Φάμελλος: Στα μπλόκα των αγροτών την Πέμπτη 11/12 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Το πρόγραμμα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

Σωκράτης Φάμελλος: Στα μπλόκα των αγροτών την Πέμπτη 11/12 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
ΓΡ. ΤΥΠΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να βρεθεί στα μπλόκα των αγροτών την Πέμπτη 11/12.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε και επίσημα γνωστό, αύριο Πέμπτη 11/12, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος θα επισκεφθεί τα αγροτικά μπλόκα του Ε65 (στις 17.00) και της Νίκαιας (στις 18.30).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ