Σοφία Μητσοτάκη: Η απάντηση στον Καραχάλιο για τα ποπ κόρν και την κόκα κόλα το 2022 – «Έλεος με τα fake news»

Τη δική της απάντηση στον πρώην σύμβουλο επικοινωνίας της ΝΔ επί Κώστα Καραμανλή έστειλε η κόρη του πρωθυπουργού Σοφία Μητσοτάκη με ανάρτησή της.

Συγκεκριμένα, αφορμή στάθηκε η δήλωση του Νίκου Καραχάλιου, για την παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη το 2022 σε αγώνα των Μπόστον Σέλτικς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Μητσοτάκης όταν πήγε σε ιδιωτική επίσκεψη στην Βοστώνη χρέωσε, προσέξτε τώρα, να δείτε άνθρωπο – όχι άνθρωπο, να δείτε άτομο – χρέωσε τον Έλληνα πολίτη με 1.000 ευρώ για διακεκριμένη θέση σε εκδήλωση του πολιτιστικού συλλόγου οι “Κέλτες της Βοστώνης”! Εκεί που πήγε φορώντας κασκέτο για να μην τον αναγνωρίσουν, χρέωσε και τι ακόμα ξέρετε; Το ποπ κορν και την coca cola! Και γράφει από κάτω: ’86 δολάρια για προϊόντα κόλα και αραβοσίτου» ανέφερε.

Από την πλευρά της, η Σόφια Μητσοτάκη ανέφερε: «Οι θέσεις ήταν ευγενική πρόσκληση από τον πρόεδρο των Celtics στο πλαίσιο επίσκεψης στην Βοστόνη για το commencement του Boston College το 2022.

Στα 28 μου χρόνια, δεν έχω δει ΠΟΤΕ τον μπαμπά μου να τρώει ποπ κορν ή να πίνει κόκαλ κόλα. Ούτε μία φορά. Κάπου έλεος με όλα τα fake news που κυκλοφορούν και με αυτούς που κάνουν like σε αυτά τα posts».