Σκληρή απάντηση της Αθήνας στο Φιντάν: «Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας»

Πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών απάντησαν στις πρόσφατες προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, ο οποίος έκανε λόγο για ανάγκη «δίκαιης μοιρασιάς» των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως υπογράμμισαν, «η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας αποτελεί τη μία και μοναδική διαφορά ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Κατά συνέπεια, οποιεσδήποτε αναθεωρητικές τοποθετήσεις ή προτάσεις απορρίπτονται στο σύνολό τους».

Παράλληλα, οι ίδιες πηγές επανέλαβαν ότι η Ελλάδα παραμένει αταλάντευτη στην προσήλωσή της στο Διεθνές Δίκαιο και επιδιώκει τη συνέχιση του δομημένου διαλόγου με την Άγκυρα, πάντα με γνώμονα το εθνικό συμφέρον και στη βάση των σχετικών διεθνών κανόνων.

Σε ό,τι αφορά το καθεστώς της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, υπενθύμισαν πως η Συνθήκη της Λωζάννης «καθορίζει ξεκάθαρα τον θρησκευτικό χαρακτήρα της μειονότητας», τα μέλη της οποίας απολαμβάνουν «πλήρη ισονομία και ισοπολιτεία» στην Ελλάδα.

Φιντάν: «Οι διαφορές στο Αιγαίο να εξεταστούν ως ένα σύνολο»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, στην ομιλία του ενώπιον της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, έστειλε εκ νέου μήνυμα πως ο διάλογος με την Ελλάδα πρέπει να διεξαχθεί με όρους που θέτει η Άγκυρα. Κεντρική του θέση ήταν ότι «όλες οι διαφορές του Αιγαίου» πρέπει να εξεταστούν ως ενιαίο σύνολο, προβάλλοντας έτσι το πάγιο τουρκικό αφήγημα.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας υποστήριξε πως η Άγκυρα παραμένει υπέρ μιας λύσης «στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της καλής γειτονίας», με τρόπο που θα είναι —όπως είπε— ουσιαστικός και εποικοδομητικός. Έκανε λόγο για στρατηγικό στόχο της Τουρκίας να μετατραπούν το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος σε ζώνες «ευημερίας και σταθερότητας», επικαλούμενος την «αποφασιστικότητα του Προέδρου».

«Δίκαιη μοιρασιά» και αιχμές για τη Θράκη

Ο Φιντάν επανέλαβε τη γνωστή θέση της Άγκυρας περί «δίκαιης κατανομής» πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλώνοντας πως η Τουρκία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της «μέχρι τέλους». «Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την άποψη της δίκαιης μοιρασιάς», τόνισε, επισημαίνοντας πως τα βήματα για την προστασία των τουρκικών δικαιωμάτων θα συνεχιστούν με «αποφασιστικότητα».

Παράλληλα, μίλησε για τη «θετική ατζέντα» που επιθυμεί η Άγκυρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επαναφέροντας ωστόσο το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη, την οποία χαρακτήρισε εκ νέου «τουρκική». «Κάνουμε τα βήματά μας για την υποστήριξη των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης, κι αν χρειαστεί το κάνουμε με αμοιβαιότητα», δήλωσε, αφήνοντας αιχμές για πιθανές τουρκικές αντιδράσεις.

Αναφορές σε Κυπριακό και περιφερειακές σχέσεις

Στο Κυπριακό, ο Τούρκος ΥΠΕΞ καταφέρθηκε για ακόμη μία φορά κατά της υφιστάμενης κατάστασης, θέτοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της «τδβκ» και ζητώντας την άρση του «απάνθρωπου εμπάργκο» εις βάρος των Τουρκοκυπρίων.

Αναφερόμενος στις περιφερειακές σχέσεις, ανακοίνωσε ότι η 2η Σύνοδος του Υψηλού Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας Τουρκίας – Αιγύπτου προγραμματίζεται για το 2026. Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία του διαλόγου με το Ιράκ, υπογραμμίζοντας πως αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την πρόοδο των διμερών σχέσεων και τη διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή.