Σκάνδαλο ΓΣΕΕ: Με δύο ψηφοδέλτια η ΠΑΣΚΕ στις συνδικαλιστικές εκλογές – Αμετανόητος ο Παναγόπουλος

Σε νέα αναταραχή έχει οδηγηθεί το εσωτερικό της ΓΣΕΕ, με αιχμές για την πολιτική παρουσία της ΠΑΣΚΕ στις εκλογές του Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ), οι οποίες αρχίζουν σήμερα και ολοκληρώνονται στις 6 μ.μ. της Κυριακής. Κεντρικό πρόσωπο στην αντιπαράθεση είναι ο Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος εμφανίζεται να παραμένει ακλόνητος στη θέση του, παρά τη διαμάχη για τα ψηφοδέλτια και τη διαδικασία εκλογής των συνδικαλιστικών οργάνων.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η απόφαση της ΠΑΣΚΕ να κατέλθει στις εκλογές με δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από άλλες συνδικαλιστικές παρατάξεις. Όπως υποστηρίζουν οι επικριτές της επιλογής αυτής, η πρακτική δημιουργεί ερωτήματα για τη διαφάνεια και τη νομιμότητα της διαδικασίας, καθώς ενδέχεται να επηρεάζει τους συσχετισμούς στο εσωτερικό της Συνομοσπονδίας.

Παρά τις καταγγελίες περί παρατυπιών και τις αιτιάσεις για αλλοίωση των ισορροπιών, η ηγεσία της ΓΣΕΕ εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει χωρίς αλλαγές στη σύνθεσή της. Ο Γιάννης Παναγόπουλος, που ηγείται της Συνομοσπονδίας επί σειρά ετών, δεν φαίνεται διατεθειμένος να μεταβάλει στάση, την ώρα που η αντιπαράθεση κλιμακώνεται και λαμβάνει ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις.

Το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στη διαδικαστική διάσταση των εκλογών, αλλά αγγίζει και τη γενικότερη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, με αρκετούς να επισημαίνουν την ανάγκη για σαφείς κανόνες, ενίσχυση της θεσμικής διαφάνειας και αναβάθμιση της αξιοπιστίας των οργάνων εκπροσώπησης των εργαζομένων.

Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τις ισορροπίες δυνάμεων εντός της ΓΣΕΕ, καθώς και για το κατά πόσο οι εσωτερικές διαδικασίες ανταποκρίνονται στις αρχές της δημοκρατικής εκπροσώπησης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο, καθώς οι αντιδράσεις δεν δείχνουν να εκτονώνονται και η πολιτική ένταση παραμένει υψηλή.