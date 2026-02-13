Ο Γιάννης Παναγόπουλος απαντά στο ΠΑΣΟΚ: «Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου, αλλά δεν παραιτούμαι από την ηγεσία της ΓΣΕΕ»

Με δημόσια δήλωσή του απαντά ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, στην απόφαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ, η οποία ουσιαστικά τον καλεί να παραιτηθεί. Ο ίδιος διαμηνύει ότι προτίθεται να οδηγήσει την ΠΑΣΚΕ «σε ένα ακόμα νικηφόρο συνέδριο».

Απαντώντας στην απόφαση που εξέδωσε νωρίτερα το αρμόδιο όργανο του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Παναγόπουλος αναφέρει:

«Σε απάντηση της απόφασης της ΚΟΕΣ, δηλώνω τα ακόλουθα:

Δεν αντιδικώ με το κόμμα μου. Με βρίσκει σύμφωνο το σύνολο του σχεδίου αποφάσεων της ΚΟΕΣ. Οφείλω όμως να υπογραμμίσω ότι στη θέση που υπηρετώ δεν με εξέλεξε καμία κομματική επιτροπή, αλλά χιλιάδες εργαζόμενοι που εμπιστεύτηκαν τη φωνή και τους αγώνες μας.

Εκείνοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι να αποφασίσουν για την πορεία μου συνδικαλιστικά, γιατί η παράταξη που ηγούμαι δεν αποτελεί κομματική προέκταση, αλλά είναι αυτόνομη και ακηδεμόνευτη.

Στόχος μου να οδηγήσω την παράταξή της οποίας ηγούμαι, την ΠΑΣΚΕ, σε ένα ακόμη νικηφόρο συνέδριο. Μοναδική μου μέριμνα είναι η ενότητα, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η ενίσχυση μιας μεγάλης, μαχητικής παράταξης που υπηρετεί σταθερά τα συμφέροντα του κόσμου της μισθωτής εργασίας».

Με τη δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ επιχειρεί να διαχωρίσει τη συνδικαλιστική του ιδιότητα από τις κομματικές διεργασίες, επιμένοντας στην αυτονομία της παράταξης που ηγείται και μεταφέροντας το κέντρο των αποφάσεων στους ίδιους τους εργαζόμενους.

Το ΠΑΣΟΚ ζητά την παραίτησή του από την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Στο επίκεντρο της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ που συνεδρίασε σήμερα βρέθηκαν και οι εξελίξεις γύρω από τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, ο οποίος ερευνάται για υπεξαίρεση κονδυλίων.

Η Πολιτική Γραμματεία υπενθυμίζει ότι έθεσε «άμεσα σε αναστολή» την κομματική του ιδιότητα έως τη διαλεύκανση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι από «θέση αρχής» και «για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος», ο κ. Παναγόπουλος «οφείλει να διευκολύνει», παραιτούμενος «των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ».

Στο ίδιο μήκος κύματος, το ΠΑΣΟΚ διαμηνύει ότι «ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται», καλώντας σε πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών, όπως η κρίση αντιπροσωπευτικότητας και αξιοπιστίας, καθώς και την ανάγκη «απεγκλωβισμού» από κατεστημένες αντιλήψεις και εξαρτήσεις.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με κάλεσμα προς τα μέλη και τους φίλους του κόμματος που δραστηριοποιούνται στους χώρους εργασίας και στις συνδικαλιστικές παρατάξεις να συμμετάσχουν στον προσυνεδριακό διάλογο και στις επόμενες δράσεις.