Σφοδρή επίθεση ΚΚΕ στην κυβέρνηση για τις πυρκαγιές και τη στοχοποίηση της δημοτικής αρχής Πάτρας

Σκληρή κριτική ασκεί το ΚΚΕ στην κυβέρνηση και σε κυβερνητικά στελέχη, με αφορμή τις δηλώσεις που αφορούν τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές και τη στοχοποίηση της δημοτικής αρχής της Πάτρας. Σε σχόλιό του, το Γραφείο Τύπου του κόμματος κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι έχει «ξεπεράσει κάθε όριο ξεπεσμού», επιλέγοντας –όπως τονίζει– να εξαπολύσει «μια άθλια επίθεση» κατά της δημοτικής αρχής και του δημάρχου Κώστα Πελετίδη, αντί να αναλάβει τις ευθύνες της.

Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι στόχος αυτής της επίθεσης είναι να μετατεθούν οι ευθύνες για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην Αχαΐα και σε άλλες περιοχές της χώρας λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για κυβερνητικό σχέδιο συκοφάντησης, στο οποίο συμμετείχαν υπουργοί, φιλικά μέσα ενημέρωσης αλλά και διαδικτυακοί «τρολ», με αποκορύφωμα –όπως αναφέρεται– την αλλοίωση δηλώσεων του δημάρχου της Πάτρας ώστε να στηθεί «το πρόσχημα» για την επίσημη επίθεση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την πυροπροστασία, στα ανεπαρκή μέσα πυρόσβεσης, αλλά και στην άρνηση –σύμφωνα με το κόμμα– να εκκενωθεί εγκαίρως η Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, παρά τον κίνδυνο που διέτρεχαν εργαζόμενοι και εγκαταστάσεις. «Αντί να απολογηθούν, προσπαθούν με δόλια μέσα να ενοχοποιήσουν τη δημοτική αρχή που έδινε τη μάχη μαζί με τους κατοίκους», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει την επίθεση της κυβέρνησης ως «φτηνό αντιπερισπασμό και ομολογία ενοχής», κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να αποπροσανατολίσει από τις πραγματικές αιτίες και τις δικές της ευθύνες. «Έχουν τρυπήσει τον πάτο του βαρελιού», σημειώνεται στο κείμενο, ενώ καταλήγει πως τέτοιες πρακτικές δεν θα εμποδίσουν την καταδίκη από τον λαό και δεν μπορούν να συγκαλύψουν την «επικίνδυνη πολιτική» της κυβέρνησης.