Σφοδρή αντιπαράθεση Πολάκη – Παπαθανάση για τον Πιερρακάκη στο Eurogroup – «Θα γίνει πιο μισητός και από τον Ντάισελμπλουμ»

Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε επίθεση προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη με αφορμή την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup, στη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό.

Με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, να απαντά στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με «καρφί» για την περίοδο που ο υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Ο Παύλος Πολάκης υποστήριξε ότι ο μόνος λόγος που ο Κυριάκος Πιερρακάκης έγινε πρόεδρος του Eurogroup,ήταν γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ αποδέχθηκαν το πάγωμα και την κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, κάτι που αρνήθηκε ο Βέλγος συνάδελφός του και πρόσθεσε:

«Μην το κάνει αυτό γιατί τα δεινά που θα έρθουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο, θα τον κάνουν πιο μισητό και από τον Ντάισελμπλουμ».

Ο αναπληρωτής υπουργός Νίκος Παπαθανάσης δεν άφησε αναπάντητα τα όσα είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όταν έλαβε τον λόγο, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο:

«Εσείς χειροκροτούσατε τον Βαρουφάκη κι εμείς χειροκροτάμε τον Πιερρακάκη. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά».